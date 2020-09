Republikansk senator vil ikke godkjenne ny dommer før valget

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski bekrefter at hun ikke vil støtte et forsøk på å få en ny høyesterettsdommer godkjent før valget.

Mange har lagt ned blomster og hilsener ved høyesterettsbygningen i Washington til minne om Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag. Foto: Cliff Owen / AP / NTB

NTB

Murkowski er den andre republikaneren i Senatet som motsetter seg å raskt innsette en arvtaker etter Ruth Bader Ginsburg, som døde fredag.

Murkowski sier i en uttalelse søndag at hun ikke vil støtte en godkjenning før valgdagen, melder The New York Times. Hun bekrefter dermed at hun vil holde tidligere avgitte løfter.

Susan Collins var den første republikanske senatoren som satte ned foten for president Donald Trumps ønske om å innsette en ny høyesterettsdommer før valget.

Blant de 53 republikanske senatorene er Chuck Grassley og Mitt Romney to andre som det er usikkerhet om.