Tabbe fra fransk politi – beslagla godteri

Fransk politi trodde de hadde gjort et stort narkotikabeslag. Det viste seg å bare være jordbærgodteri.

NTB-AFP

Politiet i Paris annonserte på Twitter onsdag at de hadde gjennomført en «vellykket etterforskning» etter funn av et hemmelig sted som pakker inn dopet MDMA og ecstasy.

De hadde lagt ved bilder, som viste et rosa pulver og små rosa piller i poser. Politiet estimerte at beslaget var verdt rundt to millioner euro.

Men toksikologiske tester konkluderte med at pulveret som ble beslaglagt i en leilighet nord i Paris, ikke var dop. Det var Tagada jordbærgodteri fra Haribo, ifølge kilder knyttet til etterforskningen.