Røde Kors: Overgrep rammer mange barn som reiser alene til Vesten

Antall barn som er på flukt eller migrerer uten foreldre eller følge av familie, er femdoblet siden 2012, ifølge rapporten «Alene og utrygg. Barn, migrasjon og seksualisert og kjønnsbasert vold», som det internasjonale Røde Kors lanserte mandag. I fjor var det anslagsvis 300.000 av dem.

– Verden svikter disse barna, som blir utsatt for ufattelige forsømmelser og overgrep, deriblant forferdelig seksualisert og kjønnsbasert vold i hjemlandet, under reisen og når de kommer fram, skriver Francesco Rocca, president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger, i rapporten.

Organisasjonen mener verdens stater og hjelpeorganisasjoner må gjøre mer for å beskytte barn på reise og hjelpe ofrene. Røde Kors vil få problemet fram i lyset i forkant av den store FN-konferansen i Marrakech om en uke, der FNs migrasjonsplattform vedtas.

– Vi må også gå i oss selv som humanitære aktører. Vi er heller ikke gode nok til å følge opp disse barna, sier leder Iver Stokkereit i seksjon for humanitære verdier og folkerett og Norges Røde Kors.

Ikke trygge hjemme

Røde Kors-rapporten referer til flere studier som tyder på at enslige mindreårige har opplevd voldtekter og overgrep i stort omfang, mange av dem allerede før de reiser hjemmefra. Blant 100 enslige mindreårige som nå bodde i Irland, hadde 45 prosent opplevd vold og 32 prosent seksuelle overgrep. Blant jentene var det hele 60 prosent som hadde opplevd dette. For mange er overgrepene en av årsakene til at de forlot hjemlandet.

Undersøkelser fra Sentral-Amerika viste at mange jenter også flykter fra overgrep begått av gategjenger og narkotikabander.

Slavearbeid og prostitusjon

Langs migrantrutene er barn som reiser uten foreldre eller foresatte, lette ofre for overgrep og kjønnsbasert vold fra menneskesmuglere, eller de risikerer å bli solgt til slavearbeid eller prostitusjon, ifølge rapporten.

– Barn som har vært utnyttet en gang er ekstra utsatt for å bli utnyttet igjen, påpeker Stokkereit.

Mange jenter selger også sex for å finansiere reisen eller bytter sex mot beskyttelse og hjelp. Et eksempel er Agadez i Niger, som er et viktig knutepunkt for migranter på vei til Nord-Afrika og Europa. Byen har anslagsvis 150 bordeller, hvor mange migrantjenter selger sex for tre dollar per kunde, ifølge rapporten.

Overgrep i mottaksland

Men heller ikke når de kommer fram til Europa er barna trygge. 72 prosent svarte at de hadde opplevd overgrep mer enn en gang etter at de kom til Storbritannia, i en undersøkelse blant enslige mindreårige fra Afrikas Horn i Storbritannia. Overgriperne var alt fra kvinnelige omsorgspersoner til andre asylsøkere.

Forskningsstudiene som refereres i rapporten er stort sett små, og Stokkereit sier behovet for mer informasjon er stort.

– Vi har lite kjennskap til hva disse barna har opplevd underveis, sier han.

Humanitære servicepunkter

Røde Kors foreslår flere tiltak og mener det må etableres humanitære servicepunkter langs de viktigste migrasjonsrutene, hvor barna kan be om helsehjelp og få psykososial støtte.

De må være uavhengige av migrasjonsmyndighetene fordi mange unngår å søke hjelp av frykt for å bli sendt tilbake. Det er med god grunn, ifølge rapporten.

Røde Kors foreslår også å ta i bruk lokalsamfunn og frivillige langs migrasjonsrutene for å identifisere og hjelpe barna, og viser til et eksempel i Etiopia der bussjåfører ble opplært til å oppdage mindreårige som reiser alene og henvise dem til lokale hjelpetilbud.