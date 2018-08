Sinnet vokser i Italia etter brokollaps

Da deler av motorveibroen dundret i bakken tirsdag, fulgte nær 40 kjøretøy med. Onsdag var minst 39 mennesker bekreftet døde.

Innenriksminister Matteo Salvini knytter tragedien til EUs strenge budsjettregler som han mener har skylden for at Italia mangler penger til vedlikehold av både infrastruktur og bygninger.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, sier Salvini til Radio24 onsdag.

Italias transportminister Danilo Toninelli varsler at regjeringen vil forsøke å si opp kontrakten med det private selskapet som har ansvaret for å vedlikeholde Italias motorveier.

– Det første som bør skje, er at lederne i Autostrada per l'Italia bør gå av. Og gitt at det har vært kontraktbrudd, varsler jeg at vi har begynt prosessen for eventuelt å si opp kontrakten deres og gi en bot på 150 millioner euro, skriver Toninelli på Facebook.

150 millioner euro tilsvarer over 1,4 milliarder kroner.

Ifølge nyhetsbyrået Radiocor ble det nylig lyst ut vedlikeholdsarbeid for 20 millioner euro på viadukten som broen er en del av. Blant annet skulle brokablene forsterkes, deriblant den som kollapset tirsdag.

Hever betongblokker

Redningsarbeidet pågår for fullt, og onsdag holdt man på å heve de enorme betongblokkene.

– Alle tilgjengelige områder er undersøkt, nå flytter vi de største bitene. Vi kan ikke vite om det fortsatt er overlevende, det er vår jobb å lete, sier brannmannen Emanuele Gissi til AFP.

Onsdag formiddag lå det offisielle dødstallet på 39, mens andre kilder meldte om minst 42 omkomne, deriblant tre barn på 8, 12 og 13 år. Blant de omkomne er to albanere, tre chilenere og tre franske statsborgere.

I tillegg er 16 personer skadd, 12 av dem alvorlig.

Leter etter svar

Mange italienere ønsker svar på hvordan tragedien kunne skje. Broen brøt sammen idet det pågikk vedlikeholdsarbeid, og mens det regnet og blåste kraftig.

En rekke eksperter tror slitasje og korrosjon over lang tid kan ha fått den over 50 år gamle broen til å gi etter.

– For 50 år siden hadde vi ubegrenset tillit til armert betong, vi trodde den varte evig, men nå vet vi at den kun varer i noen få tiår, sier Diego Zoppi, tidligere leder i den italienske arkitektforeningens avdeling i Genova.

Han mener at italiensk infrastruktur fra 1950- og -60-tallet trenger rask renovering for å unngå lignende tragedier.

– Konstant vedlikehold

Professor Antonio Brencich ved Universitetet i Genova viser til at broen, som ble tegnet av Riccardo Morandi, trengte konstant vedlikehold.

– Den var rammet av svært alvorlige korrosjonsproblemer knyttet til teknologien som ble brukt. Morandi ønsket å bruke en teknologi som han hadde tatt patent på, som ikke ble brukt senere, og som viste seg å være mislykket, sier Brencich til Radio Capitale.

Så mange som 25 millioner kjøretøy passerte broen hvert år, mange av dem lastebiler som fraktet varer fra tre av Italias største havner. Den var en viktig ferdselsåre både for trafikken nordover mot Milano og vestover mot Frankrike.

Ibou Toure, en 23 år gammel tolk, sier han ikke er overrasket over at broen raste sammen.

– Jeg bor i nærheten og krysser broen til fots hver dag. Jeg var aldri trygg på den. Du kunne alltid høre disse lydene hver gang lastebiler kjørte over. Da jeg hørte at den hadde brutt sammen, var jeg ikke overrasket, sier han til AFP.