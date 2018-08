Saudi-koalisjonen anklages for ny massakre på barn i Jemen

Flyangrepet var ifølge nyhetsbyrået Saba , som kontrolleres av Houthi-opprørerne, rettet mot en buss med sivile rundt 20 kilometer utenfor Hodeida.

Barna og kvinnene var på flukt etter at fire andre barn ble drept i et flyangrep mot et hus i al-Durayhimi-distriktet sør for den strategisk viktige havnebyen torsdag, opplyser Lowcock.

- Dette er andre gang på to uker at et luftangrep fra den saudi-ledede koalisjonen har resultatert i titalls sivile ofre, sier Lowcock i en uttalelse fredag kveld.

Han viser til angrepet der minst 29 skolebarn ble drept tidligere i august.

De forente arabiske emirater, som er alliert med Saudi-Arabia og de siste ukene har ledet an i angrepene mot Hodeida, avviste de første meldingene om flyangrepet ved Hodeida og anklaget Houthi-opprørerne for selv å ha avfyrt «et ballistisk missil laget i Iran» mot bussen.

Skolebuss

Saudi-Arabia har kommet under kraftig internasjonal kritikk for sin krigføring mot Houthi-opprørerne i Jemen og anklages for mulige krigsforbrytelser av Amnesty International, Human Rights Watch og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Ifølge lokale myndigheter ble totalt 51 mennesker drept, blant dem 40 barn, drept i det saudiledede flyangrepet mot en skolebuss på en markedsplass nord i Jemen 9. august.

FNs sikkerhetsråd har krevd gransking, men lar det være opp til den saudiledede koalisjonen selv å gjennomføre denne.

– Kynisk spill

– Man vet jo fra tidligere at den type granskinger ikke fører til noe som helst. Det hele er et kynisk spill, sa seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty til NTB tidligere i måneden.

Saudi-Arabia har etter tidligere granskinger konkludert med at landet med få om noen unntak bomber «legitime militære mål» i Jemen, noe norske diplomater i Riyadh i et notat NTB har fått tilgang til, har avvist og betegnet som en del av en intens informasjons- og propagandakrig.

«Savner troverdighet»

Human Rights Watch konkluderer i en fersk rapport med at den saudiledede koalisjonens påståtte gransking av egne mulige krigsforbrytelser i Jemen, «savner troverdighet».

– De har gjort lite annet enn å dekke over krigsforbrytelsene, sier Sarah Leah Whitson, som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten.

Flyktninghjelpens fungerende landdirektør i Jemen, Suze van Meegen, mener at Saudi-Arabias allierte i Vesten må ta sin del av ansvaret for de mange drapene på sivile.

– Alle de land som bidrar med etterretningsinformasjon, våpen og logistisk støtte slik at volden kan fortsette, er involvert i en konflikt som har drept tusenvis, og som ikke kommer til å avta uten at noen bevisst og meningsfylt handler, sier hun.

Militært utstyr fra Norge

Norge er blant de land som forsyner Saudi-Arabia med militært utstyr, noe Ina Tin i Amnesty mener er forkastelig.

– Så lenge vi selger militært materiell til Saudi-Arabia, bidrar vi til å styrke landet militært. Dette fortsetter vi med, vel vitende om de grusomhetene som fortsetter i Jemen, sa hun til NTB tidligere i måneden.