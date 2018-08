EU-kommisjonen vil kutte skillet mellom sommer- og vintertid

– Det bør være sommertid året rundt, sa kommisjonens president Jean-Claude Juncker fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Bakgrunnen for standpunktet er en omfattende spørreundersøkelse i regi av EU. Her svarte 84 prosent at de ikke lenger ønsker å stille klokken fram og tilbake. Over 4,6 millioner mennesker deltok, noe som er ny rekord for denne typen undersøkelser. Tre millioner av svarene kom fra Tyskland.

4,6 millioner utgjør bare 0,89 prosent av EUs befolkning, og deltakelsen varierte voldsomt mellom landene. Juncker mener likevel at politikerne bør rette seg etter resultatet.

– Min anbefaling til Kommisjonen er at hvis man spør borgerne om noe, så må man gjøre det borgerne sier.

Tidsministeren avventer

Kommisjonen skal i løpet av noen uker utarbeide et forslag som så må vurderes av EU-parlamentet og medlemslandene.

Hvis EU opphever skillet mellom sommer- og vintertid, vil beslutningen i utgangspunktet også gjelde Norge.

– Vi får vente og se hva de konkluderer med. Men prosessen i EU gjør at vi diskuterer dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet er det han som har ansvar for tiden her til lands.

– Et viktig argument for sommertid i Norge har vært at næringslivet da følger samme regler som i andre land, påpeker Røe Isaksen.

– Vekker engasjement

– Dette er noe som vekker engasjement hos veldig mange. Det engasjerer både småbarnsforeldre, som meg selv, og folk som er opptatt av søvnmønsteret sitt. I tillegg har man større ting, som produktiviteten i samfunnet, sier ministeren.

Han legger til at han selv ikke har sterke meninger om saken verken personlig eller som politiker.

Dersom EU bestemmer at det er på tide å fjerne ordningen, kan endringen tre i kraft i 2020 eller 2021. EUs transportkommissær Violeta Bulc sier kommisjonens forslag vil innebære at hvert enkelt medlemsland får velge om de vil innføre permanent sommer- eller vintertid.

Stillingen av klokken fram og tilbake har pågått lenge. Ordningen ble i noen europeiske land innført under første verdenskrig. Formålet var å spare energi.