Jordskjelv med styrke 6,1 rystet Indonesia

Jordskjelvet ble registrert 12.33 lokal tid fredag. Ifølge talsperson Sutopo Purwo Nugroho fra kriseberedskapsmyndighetene var det aldri noen fare for at skjelvet, som var 26 kilometer dypt, skulle utløse noen tsunami. Likevel var det merkbart nok til å skremme folk, under en uke etter vulkanutbruddet som utløste en uvarslet tsunami som tok livet av flere hundre mennesker i samme land.

Episenteret var 55 kilometer sørøst for Sør-Manokwari i provinsen Vest-Papua.

– Beboere i Manokwari Selatan kjente rystelsene i seks sekunder, noe som fikk dem til å få panikk og styrte ut av hus og bygninger, sier Nugroho.

Det er ikke meldt om skadde eller dødsfall etter skjelvet.