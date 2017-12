Terrorsiktelse mot rørbombe-mistenkt i New York

– Akayed Ullah, den mistenkte som ble pågrepet i gårsdagens terrorangrep i New York, er blitt siktet for ulovlig besittelse av våpen, for å støtte en terrorhandling og for å ha framsatt terrortrussel, skriver New York-politiet på Twitter.

Rørbomben Ullah hadde festet til kroppen eksploderte bare delvis, trolig på grunn av feilkonstruksjon. 27-åringen ble sendt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen og på hendene.

Tre andre ble først meldt såret i det politiet sier var en terroraksjon i morgenrushet, men det viste seg senere at de slapp fra hendelsen med øresus og hodepine.

Ifølge politiet brukte gjerningsmannen julelys, fyrstikker og et ni volts batteri for å antenne bomben og borrelås for å feste den til kroppen. Politiet mener han mest sannsynlig fant oppskriften på internett.

Angrepet fant sted i en undergang på T-banestasjonen mellom 7th og 8th Avenue i morgenrushet klokka 7.30 mandag, under bussterminalen Port Authority.

– Dette var forsøk på et terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikke klarte å oppnå sitt mål, sier New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Ifølge amerikanske myndigheter dro Ullah fra Bangladesh til USA på familievisum i 2011, bodde i Brooklyn og jobbet som taxisjåfør.