Tillerson inviterer Nord-Korea til nye forhandlinger

– Vi er villige til å ha et første møte, uten å stille betingelser, sa Tillerson under et møte i tankesmia Atlantic Council i Washington tirsdag.

– La oss bare møtes og snakke om været om det er det dere ønsker. Vi kan også diskutere om møtebordet skal være rundt eller firkantet, om det er det dere er opptatt av, lød Tillersons budskap til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Kort tid etter meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at Kim Jong-un har som mål å gjøre landet til verdens største atommakt. Det er uklart om dette utspillet var et direkte svar på Tillerson invitasjon.

Spent

Forholdet mellom Nord-Korea og omverdenen er svært spent, etter at landet nylig prøveskjøt et langtrekkende missil som ifølge ekspertene kan nå mål over hele USA.

Nord-Korea har gjennomført seks kjernefysiske prøvesprengninger og har trolig også utviklet et atomstridshode som Hwasong-15-missilet kan utstyres med.

USAs president Donald Trump har truet med militær maktbruk for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpen- og rakettprogram.

– Bortkastet

Tillersons utspill står i kontrast til Trumps uttalelser i oktober i år. Han slo fast at utenriksministeren kunne spare seg bryet og at det er bortkastet å forhandle med Nord-Korea.

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, tvitret Trump da.

Trump har flere ganger omtalt Kim Jong-un som «rakettmannen», mens den nordkoreanske lederen har omtalt Trump som «en sinnsforvirret, senil gamling».