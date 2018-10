Lav oppslutning i omstridt ekteskapsavstemning i Romania

Romanias grunnlov spesifiserer ikke at ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne. Den aktuelle folkeavstemningen kunne ha endt med forbud mot likekjønnet ekteskap.

Men under helgens folkeavstemning møtte kun 20,41 prosent av velgerne opp. For at folkeavstemningen skulle vært gyldig måtte minst 30 prosent avgi stemme.

– Vi har vist at vi ikke lar oss lure av en politisk agenda som oppfordrer til hat og et polarisert samfunn, sa LGBT-gruppen Accept da valgresultatene ble offentliggjort søndag kveld.

Det er allerede ulovlig for to personer av samme kjønn å gifte seg i det østeuropeiske landet, men landets grunnlov refererer bare til «ektefeller», uten å spesifisere ekteparets kjønn. Det ville regjeringspartiet PSD gjøre noe med og holdt derfor en folkeavstemning som av mange ble tolket som et frieri til grasrota i landets hovedsakelig ortodokse kristne befolkning.