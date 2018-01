Libyas oljeinntekter nær tredoblet på ett år

Økningen fra 4,8 milliarder dollar i 2016 til 14 milliarder i fjor kommer til tross for at vold og politisk ustabilitet fortsatt rir landet som en mare.

Oljenæringen er ryggraden i landets økonomi, men kollapset etter det Nato-støttede opprøret i 2011 som endte med at diktator Muammar al-Gaddafi ble styrtet og drept. Produksjonen falt med mer enn to tredeler, fra 1,6 millioner fat om dagen til under 500.000 mens ulike militsgrupper kjempet om kontroll over oljeterminaler havner og landet.

Økningen det siste året har ført til at et stort underskudd på statsbudsjettet er halvert. Men selv om inntektene har økt kraftig det siste året, er de fortsatt langt igjen til nivået fra før Gaddafis fall. Da solgte landet råolje for 50 milliarder dollar i året.

Salg av olje står for 90 prosent av statens inntekter og finansierer både lønninger i offentlig sektor og ulike subsidier. En samlingsregjering med internasjonal støtte kontrollerer oljeinntektene i dag, men en rivaliserende regjering øst i landet har etabler sin egen sentralbank. Analytikere ser en revitalisering av oljeindustrien som avgjørende for å få fart på økonomien og gjenopprette sikkerheten i landet.