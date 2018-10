Iført hvite drakter og blå hansker undersøkte tyrkisk politi og en saudiarabisk delegasjon konsulatet. Da etterforskerne forlot konsulatet etter åtte timer, skal de blant annet ha tatt med seg jord fra hagen utenfor bygningen.

Etterforskerne har gjort undersøkelser i forbindelse med forsvinningen til journalisten Jamal Khashoggi. Det var spesielt DNA-spor som tyrkiske etterforskere var på jakt etter da de ankom konsulatet mandag kveld.

Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn i hjemlandets konsulat i Istanbul 2. oktober. Tyrkiske etterforskere skal sitte på bevis som støtter mistanker om at journalisten ble drept i konsulatet. Saudi-Arabia nekter for å ha noe med Khashoggis forsvinning å gjøre.

Mandag kveld meldte CNN at saudiarabiske myndigheter er, ifølge kilder, i gang med å skrive en rapport der det heter at Khashoggi døde av et feilslått avhør.