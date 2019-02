Svensk undersøkelse: Eggstokkoperasjon ofte unødvendig

Forskerne ved det svenske universitetet sier nå at helsevesenet bør gjennomgå behandlingsformene som er tilgjengelig.

De har gått gjennom hvordan det er gått med nesten 2.000 kvinner med godartede svulster eller cyster på eggstokkene som ble operert. Ifølge studien er alternativet til operasjon å gjennomføre regelmessige kontroller av eggstokkene med ultralyd, og det er også sikrere enn operasjon, ifølge studien.

Lil Valentin, professor ved Lunds Universitet og overlege ved Skåne Universitetssykehus, har ledet studien. Valentin lurer på hvorfor man utsetter kvinner for risikofylte operasjoner hvis de ikke lider av problemer og svulsten ser godartet ut. Hun påpeker også at svulster og cyster ofte oppdages ved en tilfeldighet.

Hun håper helsevesenet tar konklusjonen deres til etterretning og følger anbefalingene, men mener det er lite håp for det.

– Det er veldig vanskelig å endre noe i helsevesenet. Gamle sannheter lever videre i evigheters evigheter, sier hun.

Noen av bivirkningene etter en operasjon kan være smerter i tarm og mage, kroniske smerter, og for kvinner i fertil alder er det fare for tap av fertilitet. Operasjonene er imidlertid mest risikable for eldre kvinner.

Også i Norge har det vært mye diskusjon rundt eggstokkoperasjoner. De siste årene har flere kvinner i Norge fått utbetalt erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha fått medhold i at de feilaktig fikk fjernet eggstokkene. Flere mistet muligheten til å få egne barn.