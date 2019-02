Cuba godkjenner ny grunnlov

Det opplyser valgkommisjonen.

Den nye grunnloven gir fortsatt kommunistpartiet monopol og fastslår at sosialismen er statens grunnlag. Men for første gang anerkjennes retten til privat eiendom etter at det i årevis er åpnet for at småbedrifter kan operere fritt.

Om lag 6,8 millioner mennesker, eller 86 prosent av de stemmeberettigede, stemte for å innføre endringene, mens rundt 766.400, eller 9 prosent, stemte mot. Totalt stemte 7,8 millioner cubanere. Like over 4 prosent av stemmene var blanke eller ble regnet som ugyldige.

President Miguel Díaz-Canel oppfordret velgerne til å støtte forslaget som han mener garanterer rettighetene til alle landets borgere.