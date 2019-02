17 døde etter huskollaps i Istanbul

– Det er mange lekser vi kan lære av dette, og vi skal iverksette nødvendige tiltak, sa Erdogan til journalistene da han besøkte redningsarbeiderne som jobber febrilsk for å finne flere overlevende.

Erdogan besøkte også sykehuset for å snakke med overlevende, og senere var han til stede da ni medlemmer av samme familie ble begravet.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu sa tidligere lørdag at ytterligere en død person ble funnet i ruinene av gården tidlig lørdag morgen.

13 av de 14 som er hentet ut av ruinene i live, er fortsatt innlagt på sykehus. Tilstanden er alvorlig for sju av dem.

Fredag ble en 16 år gammel gutt reddet ut etter to dager under ruinene. Soylu sa fredag at åtte personer fortsatt var savnet.

Bygningen hadde 14 leiligheter med 43 registrerte beboere og lå i bydelen Kartal på den asiatiske siden av byen.

Bygården raste sammen onsdag. Det er ikke klart hva årsaken var, men myndighetene sier at de tre øverste etasjene var bygd uten byggetillatelse, noe som er vanlig i storbyen med 15 millioner innbyggere.

Myndighetene har fått kraftig kritikk for å ha gitt amnesti i fjor til folk som var anklaget for å bygge uten byggetillatelse.

Ingeniører og arkitekter advarer stadig mot praksisen, som de sier svekker bygningenes struktur og gjør at de lettere raser sammen når det er jordskjelv.