Twitter-presidenten legges vekk når Trump taler om rikets tilstand

Det er han mer eller mindre nødt til å gjøre. Republikanerne mistet 40 plasser i Representantenes hus i fjorårets mellomvalg, og Trump opplever i år for første gang at partiet hans har mindretall i et av Kongressens kamre.

Det har allerede gitt kraftige utslag. Historiens lengste nedstengning av det amerikanske statsapparatet fikk kun for en drøy uke siden en foreløpig slutt, uten at Trump fikk pengene han hadde bedt om til en grensemur mot Mexico. Det smerter for en president som har løftet fram evnen til å gjøre avtaler som en av sine største styrker.

Meningsmålingene tyder også på at velgerne ikke mener en grensemur er verdt konflikten med Demokratene. En måling fra nyhetsbyrået AP viste forrige uke at kun 34 prosent var fornøyde med Trumps innsats som president. Det var kraftig ned fra 42 prosent måneden før, hans laveste «approval rating» siden han ble valgt.

– Understrek suksessen

Demokratenes nye flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kommer til å stå i bakgrunnen når Trump holder sin State of the Union-tale tirsdag. Det vil være en konstant påminnelse om presidentens mislykkede forsøk på å overtale Demokratene til å gå med på å betale for grensemuren.

Får han ikke penger, har Trump truet med å erklære unntakstilstand eller en ny «shutdown». Begge disse alternativene har fått et voksende antall motstandere også i det republikanske partiet, noe som gjør at presidenten risikerer å stå svakere i sitt eget parti mens Russland-granskningen og flere andre mørke politiske skyer ligger i horisonten.

Trumps allierte, som i økende grad frykter at presidentens stemme har blitt mindre innflytelsesrik, håper på at han vil bruke talen til å løfte fram hva han har fått til så langt. Talen er også et oppspark til valgkampen fram mot høsten 2020.

– Han må understreke suksessen han har hatt med økonomien og handel, samt med å ha fått på plass konservative høyesterettsdommere, sier tidligere flertallsleder i Representantenes hus, Newt Gingrich.

– Og så mener jeg at han må stirre Demokratene ned og utfordre dem til å trosse ham når det gjelder behovet for økt grensesikkerhet, fortsetter han.

– Verdt å se

Los Angeles Times -kommentator Doyle McManus mener det er verdt å se talen, ikke minst fordi det er en god mulighet til å se en annen Trump enn den man vanligvis ser.

– Kommer Trump til å være elskverdig eller sint? Inspirerende eller smålig? Forsonende eller konfronterende? Spoiler alert: Han kommer sannsynligvis til å minne veldig lite om den hissige, selvopptatte presidenten som fyrer av fornærmelser og tirader på Twitter. Han kommer til å være teleprompter-Trump, ikke Twitter-Trump, skriver han.

– En pussig ting skjer med Trump når det er tid for State of the Union: For én kveld, én stor tale, forlater han sin vanlige stil med si å ting på sparket og påkaller isteden hjelp fra sine mer velformulerte taleskrivere.

Fellesskap

Lite av taleskrivernes ord har lekket på forhånd, men ifølge presidentens rådgivere vil temaet være «fellesskap». I et tidlig utkast som ble lest av flere medier, var det lagt opp til en forsonende tone:

– Sammen kan vi få slutt på årevis med politisk vranglås, bygge broer over gamle splittelser og lege gamle sår, het det.

Å ha en slik tone vil trolig være lurt, påpeker David Winston, som i årevis har laget meningsmålinger på vegne av Republikanerne.

– Det er stor bekymring blant velgerne om splittelsen i landet. Hvis du lytter til velgerne som sitter på gjerdet, kom begge sider dårlig ut av nedstengningen.. State of the Union-talen er en mulighet presidenten kan bruke til å ta opp disse bekymringene og definere hva som er viktig, sier han.