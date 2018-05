Rettssak utsatt for norsk kvinne i Rwanda

Rettsmøtet i byen Butare varte bare en kort stund onsdag morgen. Ifølge kvinnens norske advokat, Brynjar Meling, ble retten hevet og et nytt rettsmøte ble berammet til 18. mai.

– Det er uklart hva som var målet med dagens rettsmøte. Men det kan forstås slik at påtalemyndigheten hadde fått en frist til i dag å fremlegge en del bevis, noe de ikke har klart, sier Meling til NTB.

To representanter fra norsk UD var til stede i retten da utsettelsen ble stadfestet, ifølge Meling.

I retten ble kvinnen representert av en lokal forsvarsadvokat som førte saken for hennes del.

Den 44 år gamle kvinnen, som kom til Norge i 1999, har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet under et besøk i Rwanda i januar i fjor. Ifølge tiltalen som TV 2 har gjengitt, har flere vitner pekt ut den 44 år gamle kvinnen som delaktig i voldshandlinger under folkemordet i Rwanda i 1994.

Meling sier kvinnen hevder dette er løgn og at hun er uskyldig.

Meling ankom Butare tirsdag og var onsdag formiddag i ferd med å pakke seg ut av hotellet igjen.

– Nå er saken blitt utsatt og vil, mest sannsynlig, innen den 18. mai bli ført tilbake til den lokale domstolen hvor saken har sitt utspring, forklarer Meling.

Kvinnen må fortsatt sitte i varetekt fram til neste rettsmøte.