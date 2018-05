Rettssak utsatt for norsk statsborger i Rwanda

Rettsmøtet i byen Butare varte bare en kort stund onsdag morgen. Ifølge kvinnens norske bistandsadvokat, Brynjar Meling, ble retten hevet og et nytt rettsmøte ble berammet til 18. mai.

– Det er uklart hva som var målet med dagens rettsmøte. Men det kan forstås slik at påtalemyndigheten hadde fått en frist til i dag å fremlegge en del bevis, noe de ikke har klart, sier Meling til NTB.

UD på besøk

To representanter fra norsk UD var til stede i retten da utsettelsen ble stadfestet. Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at de har gitt kvinnen konsulær støtte i forbindelse med rettsmøtet onsdag.

– Utenrikstjenesten har nylig besøkt vedkommende og vært til stede som observatør under siste rettsmøte. På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi flere detaljer om vår oppfølging av en pågående konsulærsak, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen.

I retten ble kvinnen representert av en lokal forsvarsadvokat som førte saken for hennes del.

Vitner

Den 44 år gamle kvinnen, som kom til Norge i 1999, har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet under et besøk i Rwanda i januar i fjor. Ifølge tiltalen som TV 2 har gjengitt, har flere vitner pekt henne ut som delaktig i voldshandlinger under folkemordet i Rwanda i 1994.

Vitner hevder å ha sett at kvinnen blant annet skal ha gått løs på flere ofre med med en jernstang. Under folkemordet ble mellom 800.000 og en million tutsier og moderate hutuer massakrert.

Meling sier kvinnen hevder dette er løgn og at hun er uskyldig.

Lokal domstol

Meling ankom Butare tirsdag og var onsdag formiddag i ferd med å pakke seg ut av hotellet igjen.

– Nå er saken blitt utsatt og innen 18. mai vil den trolig bli ført tilbake til den lokale domstolen hvor den har sitt utspring, forklarer Meling.

Kvinnen må fortsatt sitte i varetekt fram til neste rettsmøte.