Gulrot-gærne kenguruer angriper turister i Australia

Angrepene finner sted på et område der svært mange kenguruer gresser, rundt 12 mil nord for Sydney.

Kenguruene er et populært bildemotiv blant turister, og mange velger å ignorere myndighetenes skilt om at det ikke er lov til å mate de spretne dyrene. Som følge av dette har de begynt å få smaken på et mer menneskelig kosthold, inkludert fastfood.

– Når de ser en gulrot, som de har blitt matet med hundre ganger før av turister, så vil de komme bort for å ta den. Og de kan være rimelig aggressive i sin fremgangsmåte, sier Andrew Daly, dyrepasser i reptilparken i Sydney.

– De kan både sparke og klore, og kan lett gjøre skade når de prøver å få tak i mat de har lyst på eller er blitt hektet på, sier Daly.

Han sier en gulrot inneholder så mye sukker, at for en kenguru er det som en sjokoladeplate.

En lokal bussjåfør sier til TV-kanalen ABC at han har måttet kjøre flere turister til sykehuset.

– Jeg har sett dumme folk mate dem McDonalds, KFC og potetgull, sier bussjåføren Shane Lews.

Lokale myndigheter går nok en gang ut og advarer folk både mot å mate dyrene og mot å kose dem, og minner om at de er ville dyr.