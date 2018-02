Minst 31 drept i nye angrep i Afghanistan

To personer i sikkerhetstjenesten ble drept og sju såret i et selvmordsangrep nær etterretningstjenestens hovedkvarter i Kabul lørdag morgen, i et område der også USAs ambassade samt flere afghanske og utenlandske institusjoner holder til.

Dødstallet kan stige, opplyser innenriksdepartementets talsmann Najib Danish til DPA.

Lørdag formiddag hevdet IS via sin propagandakanal Amaq å ha stått bak angrepet. Det ble utført av en angriper med bombevest som slo til mot inngangsområdet til etterretningstjenestens hovedkvarter, heter det i meldingen fra Amaq.

Taliban-angrep

I tillegg er minst 29 mennesker drept i andre angrep i Afghanistan. 25 afghanske soldater ble drept da Taliban-opprørere angrep deres veisperring i distriktet Bala Buluk i Farah-provinsen sent fredag kveld. Dette angrepet pågikk inn i morgentimene lørdag, opplyser Mohammad Noorzai, et provinsrådsmedlem i Farah, til DPA.

Taliban klarte å ta kontroll over veisperringen i en kort periode og tok alle våpnene fra soldatene, legger han til.

I Helmand-provinsen ble minst tre personer drept og 17 såret i to angrep i provinshovedstaden Lashkargah og i distriktet Nad Ali, ifølge lokale myndigheter.

I Lashkargah ble en person drept og 16 såret da en bilbombe eksploderte på en parkeringsplass tilhørende etterretningstjenesten i Lashkargah, opplyser Abdul Ahad Sultanzoy, som sitter i Helmand-provinsens råd.

I Nad Ali-angrepet ble to afghanske soldater drept og en tredje ble såret da Taliban-opprørere angrep en militærbase og utløste en bilbombe tidlig lørdag morgen, opplyser Helmand-provinsens visepolitisjef Bunay Khan Sarhadi.

Taliban sto bak begge angrepene i Helmand og angrepet i Farah, sier Taliban-talsmann Qari Yusouf Ahmadi.

Stadig flere angrep

Angrep rettet mot Afghanistans sikkerhetsstyrker har økt i omfang etter at NATO avsluttet sitt oppdrag i 2014. Siden den gang har Taliban stått for en rekke store angrep, men etter hvert har også IS fått fotfeste i landet.

Fra januar i fjor til slutten av januar i år har over 400 mennesker blitt drept i ulike angrep bare i hovedstaden. Det største angrepet til nå i år fant sted 27. januar da minst 103 mennesker ble drept og 235 såret da en ambulanse fullastet med sprengstoff gikk av i en folksom gate. De fleste ofrene var sivile. Taliban sa den sto bak dette angrepet.

Uken i forveien ble 22 mennesker drept, blant dem 14 utlendinger, under et angrep mot et luksushotell i Kabul og en påfølgende 13 timer lang kamp mot sikkerhetsstyrker. Taliban sa den sto bak også dette angrepet.