De to verdenslederne var nesten en time forsinket da de startet møtet, som finner sted i presidentpalasset i Finland.

Trump åpnet med å gratulere Putin med et vel gjennomført fotball-VM. Han fortalte videre at en rekke spørsmål ville bli diskutert, deriblant atomnedrustning, der Trump mener det er viktig å få gjort noe for å ruste ned.