Mexico åpner for legalisering av narkotika

Å avkriminalisere narkotika er bare et av flere forslag i Obrador har kommet med i en omfattende plan for å sette en stopper for den mangeårige og blodige narkokrigen i landet. Det forteller landets kommende innenriksminister, Olga Sanchez Cordero.

– Andrés Manuel sa til meg, og jeg siterer «Carte Blanche" - blanke ark. Hva enn som må til for å gjenopprette freden i landet. La oss åpne for debatt, sier Sanchez Cordero.

Mange tapte liv

Siden Mexico trappet opp innsatsen for å bekjempe narkotikasmugling i 2006, har befolkningen blitt offer for en voldsbølge som har kostet over 200.000 liv. Nå er målet er å bekjempe den voldelige kriminaliteten i landet.

Den kommende innenriksministeren mottok applaus da hun tirsdag på et universitetsseminar tok opp den brutale volden knyttet til narkotikakartellene i landet. Det er den første offentlige opptreden for den tidligere høyesterettsdommeren etter at venstreorienterte Obrador vant presidentvalget 1. juni med mer enn halvparten av stemmene.

Amnesti

Obradors plan innebærer blant annet å skjerpe våpenkontrollen og muligens innføre et mulig stipend til unge som holder seg unna narkotika.

I tillegg vil han få kontroll på de kriminelle ved å tilby amnesti og kortere fengselsstraff. Ifølge den påtroppende innenriksministeren vil det også bli tilbudt amnesti til personer som har begått kriminalitet tilknyttet til narkotikakrigen i landet.

Obrador blir offisielt landets president 1. desember.