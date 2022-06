Begynnelsen på slutten for Boris Johnson?

Storbritannias statsminister Boris Johnson er svært fornøyd etter at han overlevde mistillitsforslaget mot ham, men eksperter spår ham en vanskelig framtid.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han er glad for resultatet av mistillitsavstemningen mot ham, og at han er klar til å styre videre med full kraft.

NTB-Nina Haabeth

– Dette er et veldig godt resultat, overbevisende og avgjørende. Nå kan vi dundre på videre, uttalte Johnson på sitt selvsikre vis etter at resultatet var klart mandag kveld.

Men flere eksperter på britisk politikk mener at avstemningen kan bety begynnelsen på slutten for den kontroversielle statsministeren.

– Selv om han vant, er det helt klart en seier med bismak, sier Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder og redaktør av nettstedet britiskpolitikk.no.

– Flere enn forventet stemte mot ham. Johnson er betydelig svekket, og partiet er sterkt splittet. Historien har vist at slike avstemninger ofte er begynnelsen på slutten, sier Mustad og viser til skjebnen til tidligere statsministre, deriblant Johnsons forgjenger Theresa May.

May overlevde et mistillitsforslag med større margin enn Johnson, men trakk seg seks måneder senere fordi Underhuset nektet å godta brexitavtalen hun hadde forhandlet fram med EU.

Lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady, opplyser at 148 representanter stemte for mistillitsforslaget mot Boris Johnson, mens 211 stemte imot.

Mange liv

Mustad understreker at Johnson er en annerledes politiker, og at det derfor ikke er lett å spå noe om framtida.

– Johnson er en atypisk politiker, som har vist seg å ha svært mange liv. Han har overlevd partygate-skandalen og avsløringer om at han har løyet. Men vi kan bruke historien for å forstå, og historien har vist at det er vanskelig å fortsette på sikt etter slike avstemninger, sier Mustad til NTB.

Han understreker at mistillitsavstemningen viste at motstanden mot Johnson kommer fra et bredt spekter i partiet, og ikke bare fra en fløy.

– Et slikt splittet parti vinner ikke valg, mener Mustad.

Fredet i et år

Etter å ha overlevd mistillitsavstemningen er Johnson fredet mot en ny avstemning i ett år.

Ole Helmersen, som er førsteamanuensis med spesialisering i britisk politikk og tilknyttet Copenhagen Business School, peker derfor på at Johnsons problemer rent formelt er blitt mindre.

– Men i realiteten står han overfor store utfordringer, understreker han.

–De neste to årene må han jobbe med et splittet parti, og Johnson står foran oppgaven med å utforme en politikk som kan samle partiet. Det har han hittil ikke lykkes med, sier Helmersen i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau.

Han viser til at 41 prosent av partimedlemmene i Det konservative partiet ikke støtter ham.

– Splittelsen kan bli et av de største problemene framover for ham, tror Helmersen.

– Johnson kan komme til å oppleve at hans egne vil oppføre seg mer aggressivt i parlamentet, og kanskje også stemme mot ham i flere saker, sier han.

– Det så man også med Theresa May. Hun trakk seg fordi hun fikk flertallet mot seg blant sine egne under avstemninger i parlamentet. Det kan også Johnson komme til å erfare, sier Helmersen.

– En stor del av partifellene hans mener dessuten han ikke er den rette lederen i partiet, og at han ikke har det som skal til for å vinne et valg, understreker den danske eksperten.

Det har vært mange protestaksjoner mot Storbritannias statsminister Boris Johnson etter flere skandaler knyttet til ham, men Johnson har hittil overvunnet motstanden og beholder makten. Men politiske eksperter spår ham en vanskelig framtid.

Vanskelig å se en framtid

Göran von Sydow, leder av det svenske instituttet for europapolitiske studier (Sieps), slutter seg til analysen om at det blir svært vanskelig for Boris Johnson å styre og forbli ved makten.

– Avstemningen viste uventet stor motstand mot Johnson. Det er et klart bevis på at partiet er svært delt i synet på hans ledelse og trolig også de politiske sakene, sier han til nyhetsbyrået TT.

Von Sydow viser til at kritikken i stor grad er rettet mot Johnsons person, mot hans ledelse og reglene han brøt under pandemien, og mot innholdet i politikken. Alt dette til sammen gjør at han vil få en vanskelig situasjon

Den svenske statsviteren understreker likevel at det er forhold som taler for at Johnson skal klare seg.

– Johnson har stor evne til å overraske, og regjeringen ser ut til å være lojal mot ham. I tillegg mangler partiet en klar utfordrer til ham, en person som kan klare å samle partiet. Jeg ser ingen slik kandidat nå, sier von Sydow.