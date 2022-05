Biden: Mange rettigheter er i fare

President Joe Biden tror en rekke rettigheter kan stå i fare hvis USAs høyesterett opphever den føderale retten til abort.

Biden nevnte tirsdag blant annet homofile ekteskap. Bakgrunnen er ordlyden i et lekket utkast til en abort-avgjørelse fra høyesterett.

– Hvis denne beslutningen blir den endelige, så er det virkelig en ganske radikal beslutning, mener presidenten.

Det lekkede utkastet tyder på at det er flertall i høyesterett for å oppheve den føderale retten til abort. I så fall vil det trolig bli opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort.

I en rekke konservative delstater kan abortrettighetene bli kraftig innskrenket eller i praksis opphevet.

Forkjempere for retten til abort mener argumentasjonen i utkastet kan brukes til å oppheve flere rettigheter som ikke eksplisitt er nevnt i USAs grunnlov. Dette gjelder blant annet retten til å kunne gifte seg med en person av samme kjønn.