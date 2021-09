Minst åtte døde etter skyting på universitet i Russland

Minst åtte personer er drept etter at en person åpnet ild på et universitet i Perm i Russland mandag morgen, melder russiske etterforskere.

Politibiler utenfor universitetet.

NTB-TT-AFP

For mindre enn 40 minutter siden

Ifølge den russiske etterforskningskomiteen er åtte personer døde og opp til 20 såret. Helsetjenesten i Perm melder om 14 sårede.

Komiteen opplyser at gjerningspersonen er pågrepet, og at han ble såret under pågripelsen. De har fastslått identiteten til mannen.

Tidligere opplyste komiteen om fem døde og seks sårede.

Ifølge universitetets pressetjeneste brukte personen et ikke-dødelig våpen. Men slike våpen kan bygges om til å avfyre andre typer ammunisjon enn gummi- eller plastkuler.

Russiske journalister har spredd videosnutter av folk som i panikk hopper ut av vinduer på universitetet og løper fra området. Studenter forteller at de låste seg inn i klasseværelsene, og lærere sier de barrikaderte seg på lærerrommet.

Det er uklart om folk er skadd i skytingen eller da de hoppet ut av vinduer.

Det har også blitt postet en video av den antatte gjerningspersonen i sosiale medier, hvor han er maskert og går rundt på universitetsområdet, åpenbart bevæpnet.

Millionbyen Perm ligger i Uralfjellene, rundt 1.100 kilometer øst for Moskva. I mai drepte en væpnet mann sju mennesker på en skole i Kazan, også øst for Moskva.