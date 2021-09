Seks døde etter skyting på universitet i Russland

Seks personer er drept etter at en person åpnet ild på et universitet i Perm i Russland mandag morgen, melder russiske etterforskere.

Politibiler utenfor universitetet.

NTB-TT-AFP

I dag 10:07

Ifølge den russiske etterforskningskomiteen er seks personer døde og 28 er såret. Noen av de sårede er innlagt på sykehus med skader av ulik alvorlighetsgrad.

Komiteen opplyser at gjerningspersonen er pågrepet, og at han ble såret under pågripelsen. De har fastslått identiteten til mannen, som er student ved universitetet.

– Under pågripelsen gjorde han motstand og ble såret, og han ble fraktet til et medisinsk behandlingssted, heter det i en uttalelse fra komiteen.

Etterforskningskomiteen tar seg av de større kriminalhendelsene i Russland.

Tidligere har komiteen meldt dødstallet som fem og åtte, før de igjen justerte tallet ned til seks.

Flyktet ut av vinduer

Ifølge etterforskningskomiteen utførte gjerningspersonen angrepet med et jaktgevær. Universitetets pressetjeneste har tidligere uttalt at han brukte et ikke-dødelig våpen. Slike våpen avfyrer vanligvis gummi- eller plastkuler, men kan lett bygges om til å avfyre andre typer ammunisjon.

Russiske journalister har spredd videosnutter av folk som i panikk hopper ut av vinduer på universitetet og løper fra området. Studenter forteller at de låste seg inn i undervisningsrommene, og lærere sier de barrikaderte seg på kontorene sine.

Det er også postet en video av den antatte gjerningspersonen i sosiale medier, hvor han er maskert og går rundt på universitetsområdet, åpenbart bevæpnet.

Universitetet i Perm har omtrent 12.000 studenter. Rundt 3.000 personer skal ha vært på campus da skytingen startet.

Ifølge regionale myndigheter holder lokale skoler, høyskoler og universiteter stengt ut mandag.

Millionbyen Perm ligger i Uralfjellene, rundt 1.100 kilometer øst for Moskva. I mai drepte en 19 år gammel væpnet mann sju mennesker på en skole i Kazan, også øst for Moskva.

Putin sender sine kondolanser

President Vladimir Putin er informert om skytingen, og både helse- og forskningsministeren i Russland er blitt sendt til Perm for å sørge for at ofrene får hjelp.

– Presidenten sender sine dypeste kondolanser til dem som har mistet familie og sine kjære som følge av denne hendelsen, sa Putins talsperson Dmitrij Peskov til mediene mandag.

Skoleskytinger er uvanlig i Russland, da undervisningssteder ofte har stramme sikkerhetsrutiner, og det er vanskelig å få kjøpt våpen på lovlig vis. Etter den forrige skoleskytingen i mai ba Putin om en gjennomgang av landets våpenlover.