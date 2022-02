Londons utskjelte politisjef går av

Londons politisjef Cressida Dick går av etter flere kontroverser. Londons ordfører Sadiq Khan sier han ikke er fornøyd med innsatsen hennes.

Londons politisjef Cressida Dick melder torsdag at hun går av. Her sammen med London-ordfører Sadiq Khan i 2017.

Londons politisjef Cressida Dick går av etter fire år i jobben.

Dick sier i en uttalelse at hun er lei seg.

– Det er tydelig at ordføreren ikke lenger har den nødvendige tilliten til mitt lederskap. Han har ikke gitt meg noe annet valg enn å gå av som politisjef, sier hun.

Bare få timer tidligere uttalte hun at ikke hadde noen planer om å gå av.

Dick er trukket inn i en rekke kontroversielle saker, blant annet den såkalte partygate-skandalen rundt statsminister Boris Johnson.

Hun har fått skarp kritikk for ikke å ha etterforsket lovbrudd i Downing Street, der det skal ha blitt begått brudd på koronareglene mens politivakter var til stede.

Politiet innledet først i slutten av januar en etterforskning av saken.

Rapport

Avgangen torsdag knyttes imidlertid direkte til en rapport fra forrige uke, der det beskrives kvinnehat, diskriminering og seksuell trakassering i politiets rekker – og spesielt blant de ansatte på Londons mest sentrale politistasjon på Charing Cross.

Rapporten viste til vitsing om voldtekt og annen støtende språkbruk i meldinger betjentene har sendt i sosiale medier, og sier at dette representerer en utbredt kultur blant politibetjentene og ikke kan tilskrives enkelttilfeller.

Londons ordfører Sadiq Khan sa i forrige uke han ikke er fornøyd med Cressida Dicks respons på rapporten, ifølge BBC.

Everard-saken påvirket

Også den mye omtalte Sarah Everard-saken ligger bak misnøyen med politisjefen. Everard ble drept av en politibetjent i 2021, noe som førte til en massiv debatt om kvinners rettssikkerhet i Storbritannia og flere demonstrasjoner.

– Jeg vet at drapet på Sarah Everard og mange andre grusomme saker har nylig svekket tilliten til denne fantastiske polititjenesten, sier Dick ifølge Sky News.

London-politiet slo også hardt ned på en minnemarkering for Everard på grunn av koronareglene som gjaldt på den tiden. Bilder i sosiale medier viste at politiet holdt tilbake og satte håndjern på flere personer. Sadiq Khan kalte da politiets håndtering for «uakseptabel».

– Politiet er ansvarlig for å håndheve koronareglene, men ut fra bildene er det tydelig at reaksjonen til tider verken var hensiktsmessig eller proporsjonal, sa han.

Jobber i overgangsperiode

Khan sier han nå skal jobbe tett med innenriksdepartementet for å finne en ny politisjef med tanke på å gjenopprette tilliten til London-politiet.

– Det er åpenbart at den eneste måten å få satt i gang de omfattende endringene som trengs, er med nytt lederskap i London-politiet, sier Khan i en uttalelse.

Dick, som hadde jobben som politisjef i fire år, har sagt seg villig til å fortsette i en kort periode for å sørge for en ryddig overgang.