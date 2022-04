Valg­prognose: Macron vinner pres­ident­valget

Emmanuel Macron ser ut til å vinne det franske presidentvalget med 58,2 prosent mot utfordrer Marine Le Pens 41,8 prosent ifølge den første valgprognosen.

Frankrikes president Emmanuel Macron får trolig en periode til i sjefsstolen.

NTB

Emmanuel Macrons støttespillere strømmet til stedet for presidentens tale senere søndag kveld. Den første prognosen viser at han vinner valget.

Den franske presidenten har ledet klart på meningsmålingene foran andre valgomgang, men gapet mellom de to kandidatene i den første prognosen er større enn det som ble spådd på noen av målingene, skriver The Guardian.

I første valgomgang fikk Macron 27,8 prosent av stemmene, mens Le Pen fikk en oppslutning på 23,1 prosent.

Det har likevel vært knyttet spenning til om Macron ville klare å få et flertall av stemmene til de mer venstreorienterte velgerne, slik han gjorde for fem år siden.

Lav valgdeltakelse

Samtidig anslår franske medier at 28,2 prosent av velgerne valgte å sitte hjemme på valgdagen. Det vil i så fall være det høyeste tallet hjemmesittere siden 1969.

Tallet er basert på målinger fra tre ulike meningsmålingsinstitutter i Frankrike, gjengitt av flere franske medier søndag.

I første runde av presidentvalget 10. april var andelen hjemmesittere på 26,3 prosent.

Løfter

Macron har kommet med en rekke løfter til franske velgere i år, blant annet full sysselsetting og reform av pensjonssystemet. Under valgkampen ble han kraftig kritisert for å engasjere seg for sent og skape for lite entusiasme.

I en alder av 39 år ble Macron i 2017 valgt som Frankrikes president for partiet han selv grunnla året før, kalt La République en Marche! – på norsk Republikken framover!

Den gang vant Macron over Le Pen med 66,1 prosent av stemmene, mot Le Pens 33 prosent.