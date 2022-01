Amper stemning under FN-møtet om Ukraina

Det var flere verbale angrep mellom USA og Russland under møtet i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Ukraina.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia anklager USA for å «piske opp hysteri» rundt situasjonen i Ukraina ved å kalle inn til møte i sikkerhetsrådet.

USAs president Joe Biden advarer Russland om konsekvensene dersom de angriper Ukraina.

USA ba om møtet i FNs sikkerhetsråd fordi de og flere allierte frykter en russisk invasjon av Ukraina. Under møtet mandag haglet det med beskyldninger fra begge sider.

Russland anklager USA for å «piske opp hysteri» ved å tvinge fram dette møtet. USA svarer på disse anklagene med å si at Russlands utplassering av over 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina rettferdiggjør en debatt i Sikkerhetsrådet.

Møtet startet etter at 10 av 15 medlemsland avviste Russlands forsøk på å avlyse det.

Anklager om militær opptrapping

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia mener det ikke var noen grunn til å holde møtet og sier USAs ønske var et eksempel på «ropertdiplomati».

På møtet hevdet USA også at russerne har planer om å øke sitt militære nærvær i Hviterussland fra rundt 5.000 til 30.000 soldater. Hviterussland har et nært forhold til sin russiske nabo og grenser også mot Ukraina.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield påpeker at styrker utplassert i Hviterussland vil være mindre enn to timer unna den ukrainske hovedstaden Kiev.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de planlegger å invadere nabolandet.

– Diskusjonene om krigstrusler er i seg selv provoserende. Det er nesten som om dere ber om det, at dere vil at det skal skje, sa Nebenzia.

Biden advarer

I forbindelse med møtet advarte USAs president Joe Biden Russland om konsekvensene dersom de ikke velger diplomati og angriper Ukraina.

– Hvis Russland er oppriktige når det gjelder å ta opp våre respektive sikkerhetsproblemer gjennom dialog, vil USA og våre allierte fortsette å engasjere oss i god tro, sier Biden i uttalelsen.

– Men hvis Russland heller velger å gå bort fra diplomati og angripe Ukraina, vil Russland bære ansvaret og det vil få raske og alvorlige konsekvenser, sier han videre.