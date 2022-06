Tyrkia snur: Vil støtte svensk og finsk Nato-medlemskap

Tyrkia har snudd i Nato-spørsmålet og vil støtte både Sverige og Finlands medlemskap, melder de tre landene.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (til høyre) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter avtalen mellom Tyrkia, Sverige og Finland ble inngått tirsdag.

NTB-TT-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato, sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse kort tid etter at nyheten kom.

Stoltenberg sier at Nato formelt vil invitere Sverige og Finland til å bli Nato-land onsdag.

Tirsdag kveld fikk NTB og andre medier opplyst at Tyrkia, Sverige og Finland hadde kommet til enighet om Nato-spørsmålet, noe som raskt ble fulgt opp av bekreftelser fra både de tre landene og Nato.

Sverige, Finland og Tyrkias utenriksministre har signert en avtale om enigheten med landenes statsledere som vitner, i tillegg til Stoltenberg.

Fikk det de ville ha

Tyrkia «fikk det de ville ha» fra samtalene med Sverige og Finland, heter det i en uttalelse fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Tyrkia har gjort betydelige framskritt i kampen mot terrororganisasjoner, heter det i den tyrkiske uttalelsen tirsdag kveld.

– Tyrkia fikk det vi ville ha, heter det videre.

Tyrkia har motsatt seg svensk og finsk Nato-medlemskap, og lagt fram en kravliste for å skulle si ja til søknadene. Tyrkia har blant annet hevdet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG.

De har også krevd en slutt på Sveriges embargo mot våpeneksport til Tyrkia og et løfte om at Sverige skal inngå utleveringsavtaler med Tyrkia.

Status som inviterte

Enigheten kommer etter et møte mellom de tre statslederne under Nato-toppmøtet.

– Vi har nå fått til en avtale mellom Sverige, Tyrkia og Finland som betyr at Tyrkia nå aksepterer at vi får status som inviterte i Nato, sier Andersson ifølge SVT, og fortsetter:

– Det var et veldig langt møte. Niinistö og jeg kunne fortelle om alle tiltakene vil har gjort i Sverige med tanke på terrorlovgivningen. Men vi har også snakket om hva Sverige kan bidra med til Nato.

Les også Stoltenberg varsler kraftig opptrapping av Natos reaksjonsstyrke