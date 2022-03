Blinken: «Svært troverdige» meldinger om at Russland har begått krigsforbrytelser

USAs utenriksminister Antony Blinken sier amerikanske myndigheter har sett «svært troverdige meldinger» om at Russland har begått krigsforbrytelser i Ukraina.

NTB-AFP

En boligblokk i Borodjanka utenfor Kyiv har fått store skader i kampene. Lokale myndigheter frykter det ligger mange personer i ruinene.

Døde personer ligger tildekket i gatene etter russisk beskytning av byen Irpin i Ukraina søndag.

– Vi har sett svært troverdige meldinger om at Russland har gått målrettet til angrep på sivile, sa Blinken i et intervju med CNN søndag.

– Det utgjør en krigsforbrytelse, sier utenriksministeren.

Han sier de også har sett troverdige meldinger om at Russland har brukt «visse våpen». Det antas å være en henvisning til såkalte klasevåpen.

Russland avviser anklagene. President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov nektet i uka som gikk for at Russland benytter klasevåpen i Ukraina, og han avviste også at sivile mål blir angrepet.

– Russiske styrker gjennomfører ingen angrep mot sivil infrastruktur eller boligområder, sa han.

Klasevåpen

Russland har ifølge Human Rights Watch ved flere anledninger brukt klasebomber mot boligområder i Ukrainas nest største by Kharkiv. Bruk av våpen som rammer tilfeldig, er forbudt i henhold til krigens folkerett og kan være en krigsforbrytelse, konstaterer organisasjonen.

Det er ikke første gang Russland blir anklages for dette, og også Amnesty International og journalistkollektivet Bellingcat viser til tilfeller der våpentypen er brukt i Ukraina.

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.

Mange av ladningene eksploderer ikke, og blir ofte liggende i årevis. De utgjør ikke minst en fare for barn, som kan plukke dem opp for å undersøke dem.

Etterforsker

Ifølge Blinken dokumenterer amerikanske myndigheter de ulike meldingene for å sikre at relevante organisasjoner kan etterforske om krigsforbrytelser er blitt begått.

I slutten av forrige uke bekreftet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) å ha iverksatt etterforskning av potensielle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Hovedanklager Karim Khan opplyste at ICC har begynt å samle inn bevis.

– Det er rimelig grunnlag for å tro at både påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har blitt begått i Ukraina siden 2014, har Khan tidligere sagt i en uttalelse.

– Krigsforbryterstrategi

HRW advarte allerede før det russiske angrepet om faren for russiske krigsforbrytelser hvis en konflikt skulle oppstå, og viste til Russlands bombing av sivile mål i Syria.

I slutten av 2020 kom organisasjonen med en rapport der det konkluderes med at både det syriske regimet og Russland viste «grusom forakt» for sivile liv mens de forsøkte å gjenerobre Idlib-provinsen og omkringliggende områder nordvest i Syria.

Ifølge HRW-sjef Kenneth Roth ble sivile institusjoner som sykehus, skoler, markeder og boligblokker ble angrepet med overlegg gang på gang. Den amerikanske menneskerettsgruppa kaller framferden for en «krigsforbryter-strategi».

I 46 tilfeller var det snakk om direkte angrep på sivil infrastruktur, angrep der det ikke var noen bevis for at opposisjonen hadde våpen, utstyr eller krigere i nærheten av stedene som ble bombet. I disse tilfellene var det åpenbart at strategien gikk ut på å angripe sivile mål, fastslår Roth.