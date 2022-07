Boris Johnson var statsministeren med ni liv – så fikk partifellene nok

På folkemunne var han bare kjent som «Boris» eller «BoJo». En mann som nektet å si unnskyld. En mann som aldri ga seg. Til slutt fikk hans egne nok.

Boris Johnson har hatt sitt å stri med under de knapt tre årene han har sittet som statsminister.

Tidlig i morgentimene på en kald vinterdag i 2015 i VIP-loungen på flyplassen i Tel Aviv, snudde Boris Johnson seg mot medarbeideren sin:

– Jeg vet du er forbanna på meg, kamerat. Men jeg kommer aldri til å forandre meg. Jeg er den jeg er. Det er det.

Johnson var den gang ordfører i London, og hadde nettopp gjennomført et «temmelig katastrofalt» besøk i Israel og på Vestbredden.

Will Walden, som da var Johnsons pressesjef, husker episoden som et sjeldent øyeblikk av klarsyn og selvrefleksjon hos sjefen.

– Og der har du det, skriver Walden i The Times.

– Det ville ikke bli noen endring. Ingen unnskyldning. Ingen ettergivelse.

Britene kan plassere veddemål på hvor lenge Boris Johnson blir sittende som statsminister. Oddsene hans er ikke gode.

Grep brexit-øyeblikket

Johnson er utallige ganger beskrevet som en politiker med ni liv. En fighter som ser ut til å trives i hardt vær. Til slutt ble feiltrinnene så mange at hans egne partifeller samlet seg mot ham.

Johnson var best kjent som journalist, spaltist og hyppig gjest i Have I Got News For You – den britiske originalen av Nytt på Nytt – da han trådte inn i politikken. Først som populær ordfører i London før han tok steget opp på riksplan.

Han markerte seg som en tydelig EU-motstander og ivrig tilhenger av brexit. I 2019 sørget han og andre torypolitikere for at Theresa Mays dager som statsminister var over.

Mange så ham som en urokråke. Eksentrisk, men sjarmerende. Folket var så inderlig lei av forhandlingene og uthalingen av brexit og ønsket seg handlekraft. Johnson grep øyeblikket og lovte å få det gjennomført. Med slagordet «Get brexit done!» vant han velgernes gunst.

Pengebruk og vennetjenester

Skandalene lot ikke vente på seg. Johnson måtte raskt forsvare pengebruken etter å ha pusset opp statsministerleiligheten i Downing Street. Dernest en kostbar ferietur på skattebetalernes regning til en privateid øy i Karibia. Ingen av delene så imidlertid ut til å svekke populariteten hans.

Det ble murring i egne rekker da han i 2021 forsøkte å endre regler om lobbyvirksomhet i Parlamentet for å redde sin gode venn og allierte Owen Paterson fra disiplinærtiltak.

Kritisert for svak korona-respons

Samtidig måtte han tåle krass kritikk for likegyldig og sendrektig håndtering av koronapandemien. Han havnet også selv på sykehus, og ble alvorlig syk, etter å ha blitt smittet.

Kritikken avtok i takt med at vaksineringen skjøt fart. Men pandemien har så langt krevd nærmere 180.000 liv. Dødeligheten er 4,5 ganger høyere i Storbritannia enn i Norge, målt i forhold til folketallet.

Statsminister Boris Johnson ville heller snakke om økonomi og skattekutt enn å svare på spørsmål om han vil gå av da han møtte i Underhusets spørretime onsdag.

Fester til besvær

Problemene begynte for alvor å tårne seg opp for Boris Johnson da mediene begynte å omtale det som senere skulle bli «partygate». Den ene avsløringen fulgte den neste om hvordan regjeringen hadde brutt smittevernreglene de selv hadde innført.

Selv har Johnson blitt bøtelagt for å ha deltatt på bare én av sammenkomstene. Men pressen avdekket at det hadde funnet sted mange feiringer og fester i Downing Street under nedstengningen. Bilder fra fester lekket ut. Vanlige briter – som i samme tidsperiode hadde vært underlagt strenge smittevernregler – var rasende. Også i mange tory-kretser var misnøyen økende.

Johnson nektet lenge hardnakket å be om unnskyldning. Festene var ikke egentlig fester, men arbeidsmøter. Han hadde selv ikke vært vitne til at koronaregler ble brutt. Ved enkelte anledninger hadde riktignok medarbeidere samlet seg for å takke av en kollega som skulle slutte, men det var riktig å gjøre, sa han.

Beklaget – men hadde lært

Til slutt beklaget han likevel etter at en granskingsrapport slo fast at festene skyldtes sviktende dømmekraft og lederskap. Men han nektet å gå av.

Jeg har lært leksen min, var beskjeden til britiske medier.

Utover vinteren og våren har opprøret tiltatt i styrke hos toryene. Det som før ulmet som intern kritikk, ble nå uttrykt offentlig. Det konservative partiet har slitt på meningsmålingene, og under lokalvalget i mai tapte flere hundre toryer plassene sine.

To kvinner tar i bruk verselinjer fra Shakespeare for å gi uttrykk for sin misnøye med Boris Johnson i en markering utenfor Underhuset.

Svekket etter mistillitsforslag

Det kulminerte med en mistillitsforslag i juni. Johnson overlevde voteringen, men var tydelig svekket etter at 54 partifeller i Underhuset stemte for å kaste ham.

Det tok ikke lang tid før det dukket opp nok en uheldig avsløring for Johnson. Hans nære politiske allierte Chris Pincher ble suspendert etter å ha blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Johnson innrømmet etter hvert at han allerede i 2019 var blitt gjort kjent med anklagene.

Den siste skandalen utløste et ras av regjeringsmedlemmer som trakk seg – ledet an av finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid. Spekulasjonene er for alvor i gang om hvem som blir Johnsons arvtaker.