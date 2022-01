DPA: Sikkerhetsrådet skal møtes om Nord-Koreas missiltest

FNs sikkerhetsråd skal møtes i New York mandag for å diskutere Nord-Koreas siste missiltest, opplyser kilder til DPA.

NTB-DPA

Det var USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Albania som ba om møtet, får nyhetsbyrået opplyst.

Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skrev torsdag at landet hadde gjennomført en vellykket test av en hypersonisk missil onsdag. Oppskytingen ble angivelig overværet av høytstående folk i kommunistpartiet og ledende forskere.

Videre het det at en rakett traff et forhåndsbestemt mål 700 kilometer unna, noe statlige medier trakk fram som «strategisk viktig». Hypersonisk er hastigheter over fem ganger lydens hastighet, rundt 6.180 kilometer i timen. De er vanskelige å fange opp for rakettforsvarssystemer.

Landet sa også i september at det hadde testet et hypersonisk missil. Japan og Sør-Korea sa på onsdag at nordkoreanerne avfyrte minst et missil. Nord-Korea testet et ballistisk missil i oktober.

En FN-resolusjon forbyr at Nord-Korea foretar tester med atomvåpen og ballistiske raketter. Likevel har regimet fortsatt å arbeide med missiler som potensielt kan utrustes med atomstridshoder, og landet er derfor underlagt svært strenge internasjonale sanksjoner.