Erdogan avduket Tyrkias nye elbiler

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan viste fredag fram de nye elbilene TOGG, i håp om at det blir landets første innenlandsproduserte bil.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avduket de nye elbilene fredag. Foto: Foto: EPA / NTB scanpix

– I dag er vi vitne til en historisk dag. En dag da Tyrkias 60 år gamle drøm går i oppfyllelse, sa Erdogan under avdukingsseremonien fredag.

Under seremonien viste presidenten fra SUV- og sedanmodellene til den elektriske bilen, som foreløpig går under navnet TOGG etter det tyrkiske konsortiet som planlegger å produsere bilene.

– Tyrkia har blitt et land som ikke bare er et marked for nye teknologier, men også et land som utvikler, produserer og eksporterer dem til verden, sa Erdogan.

