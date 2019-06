Pompeo forsøker å bygge koalisjon mot Iran

Mandag landet Pompeo i Saudi-Arabia, en av USAs fremste allierte i regionen og et land som har lite til overs for Iran.

Den amerikanske utenriksministeren møtte først kong Salman, som omtalte Pompeo som «en kjær venn», før han hadde samtaler med landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Før avreisen bekreftet den amerikanske utenriksministeren at hensikten med besøket er å bygge en internasjonal koalisjon mot Iran, som han omtalte som verdens største statlige sponsor av terror.

Etter samtalene i Jeddah fortsetter den amerikanske utenriksministeren til De forente arabiske emirater, som heller neppe vil nøle med å slutte opp om en USA-ledet koalisjon.

Samtidig med sabelraslingen understreker Pompeo at USA er villige til å forhandle med Iran.

– Vi er forberedt på å forhandle uten forhåndsbetingelser, sier han.

Etter besøket i Midtøsten fortsetter Pompeo til India, før han fortsetter til Japan der han slutter seg til Trump som skal delta på G20-møtet i Osaka. Etter møtet fortsetter de to til Sør-Korea.

Under en pressekonferanse med journalister fra hele verden forteller Brian Hook, USAs spesialrepresentant for Iran, at USA vil øke det økonomiske presset mot Iran, melder VG.

– Det vil komme nye sanksjoner i dag, sier han

Han vil imidlertid ikke utdype hvilke eller hva slags sanksjoner det er snakk om.

Dette skjer i kjølvannet av at Iran skjøt ned en amerikansk drone i eller utenfor Iransk luftrom.