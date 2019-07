Hongkong-protestene en alvorlig utfordring for Xi

Sentralmyndighetene i Beijing har trådt forsiktig etter at det for en måned siden brøt ut massive protester mot et lovforslag som åpnet for å utlevere Hongkong-borgere til fastlands-Kina. Beijing har gitt sin støtte til Hongkongs myndigheter uten å blande seg inn eller beskylde «utenlandske krefter» for uroen.

Men demonstrantene kan ha presset grensene litt for langt da de stormet den lovgivende forsamlingen, hengte opp gamle koloniflagg og sprayet Kina-fiendtlige slagord på veggene.

Beijing reagerte med sinne og forargelse.

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, heter det i en uttalelse tirsdag.

Åpenbar trussel

Den kinesiske rikskringkastingen beskriver mandagens protester som en åpenbar trussel mot forholdet mellom Kina og Hongkong, melder nyhetsbyrået Reuters.

Demonstrantenes handlinger er ifølge Kina en direkte utfordring av systemet «ett land, to systemer», som innebærer at Hongkong er en delvis selvstyrt by som kontrolleres av myndighetene i Beijing. Blant annet har Hongkong et uavhengig rettsvesen og egne lover som beskytter ytringsfriheten fram til 2047.

Begrensede muligheter

Men det er noe begrenset hva sentralmyndighetene kan gjøre. Dersom de griper for direkte inn, risikerer de å skremme bort utenlandske investorer fra det viktige finanssenteret.

Men på den annen side har Kinas ledere en dyp frykt for alle trusler mot deres makt og myndighet, og statlige medier har helt unngått å vise bilder av folkelige demonstrasjoner.

De siste dagene er det imidlertid vist bilder av hærverket i den folkevalgte forsamlingen og av Hongkongs leder Carrie Lam som fordømmer volden.

– Kommunistpartiet kan ikke risikere at folk i fastlands-Kina blir tiltrukket av et Hongkong-alternativ, eller at kommunistregimet trues, sier forskeren Don Tse.

Enorm marsj

Hundretusener av Hongkongs innbyggere deltok mandag i en ny fredelig marsj mot blant annet lovforslaget som åpnet for at innbyggere i Hongkong skulle kunne utleveres til Kina for å bli rettsforfulgt der. Forslaget er nå skrinlagt.

Demonstrantene krever også at Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam går av.

Før marsjen stormet hundrevis av demonstranter bygningen som huser den folkevalgte forsamlingen Legco. De rev ned bilder, malte over symboler og malte slagord på veggene, og politiet tok i bruk tåregass, pepperspray og køller for å stanse demonstrantene.

Lam kritisk

Også Lam kritiserte opptøyene etter stormingen av den lovgivende forsamlingen. På en pressekonferanse på hovedpolitistasjonen skilte Lam mellom gode og dårlige demonstranter.

– Vi har sett to helt forskjellige offentlige hendelser. Den ene var en vanlig marsj, sa Lam, som beskrev marsjen som fredelig og generelt veldisiplinert.

Den andre hendelsen beskrev hun som «ekstrem voldsbruk og hærverk som har sjokkert mange mennesker».

Demonstrasjonene og stormingen av Legco fant sted på 22-årsdagen for overleveringen av den britiske kronkolonien til Kina i 1997.

Hvert år 1. juli er det store demonstrasjoner mot den kinesiske regjeringen, og lovforslaget om utlevering av Hongkong-borgere gjorde årets demonstrasjon spesielt spent.