Kina vil ha kriminell etterforskning etter demonstrasjonene i Hongkong

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, heter det i en uttalelse tirsdag.

Den kinesiske rikskringkastingen beskriver mandagens protester som en åpenbar trussel mot forholdet mellom Kina og Hongkong, melder nyhetsbyrået Reuters.

Demonstrantenes handlinger er ifølge Kina en direkte utfordring av systemet «ett land, to systemer».

Systemet fungerer slik at Hongkong er en delvis selvstyrt by som kontrolleres av myndighetene i Beijing. Blant annet har Hongkong et uavhengig rettsvesen og egne lover som beskytter ytringsfriheten fram til 2047.

Enorm marsj

Hundretusener av Hongkongs innbyggere deltok mandag i en fredelig marsj i protest mot blant annet et lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong skulle kunne utleveres til Kina for å bli rettsforfulgt der. Forslaget er nå skrinlagt.

Demonstrantene krever også at Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam går av.

Før marsjen stormet hundrevis av demonstranter bygningen som huser den folkevalgte forsamlingen Legco i Hongkong. De rev ned bilder, malte over symboler og malte slagord på veggene.

Politiet brukte tåregass, pepperspray og køller for å stanse demonstrantene, og for første gang viste kinesisk statlig fjernsyn bilder av demonstrasjonene etter at de tidligere er blitt forbigått i stillhet.

Lam kritisk

Også Lam kritiserte opptøyene etter stormingen av den lovgivende forsamlingen. På en pressekonferanse på hovedpolitistasjonen skilte Lam mellom gode og dårlige demonstranter.

– Vi har sett to helt forskjellige offentlige hendelser. Den ene var en vanlig marsj, sa Lam, som beskrev marsjen som fredelig og generelt veldisiplinert.

– Den marsjen viser at Hongkong er et inkluderende samfunn, og den viser kjerneverdiene vi setter pris på, som fred og orden, sa hun.

Den andre hendelsen beskrev hun som «ekstrem voldsbruk og hærverk som har sjokkert mange mennesker».

Lærte å lytte

Det var Lam som la lovforslaget om utlevering på is som følge av protestene, og som etterpå sa at situasjonen hadde lært henne hvor viktig det er å lytte til velgerne.

Demonstrasjonene og stormingen av Legco fant sted på 22-årsdagen for overleveringen av den britiske kronkolonien til Kina i 1997.

Hvert år 1. juli er det store demonstrasjoner mot den kinesiske regjeringen, og lovforslaget om utlevering av Hongkong-borgere gjorde årets demonstrasjon spesielt spent.