Flere hundre demonstranter pågrepet i Moskva

Politiet i byen opplyser at over 200 er pågrepet. Den uavhengige gruppa OVD-Info, som følger med på det russiske politiets pågripelser av opposisjonelle, setter imidlertid tallet på pågripelser til over 400.

Demonstrasjonen skjedde i sentrum av den russiske hovedstaden og var ikke meldt inn på forhånd. Demonstrantene anklaget politiet for forfalskning av bevis da gravejournalisten Ivan Golunov ble siktet og pågrepet.

Journalisten ble løslatt fra fengsel tirsdag, da påtalemyndigheten la bort siktelsen på grunn av manglende bevis.

Pågripelsen av Golunov har utløst en storm av protester både fra vanlige russere, ansatte i mediebransjen, politikere og medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Innenriksdepartementet skal nå granske politiets fremferd i saken. Innenriksminister Vladimir Kolokoltsev varslet tirsdag at flere høytstående polititjenestemenn vil bli sparket, mens flere andre vil bli etterforsket.

– Jeg har besluttet å be den russiske presidenten om å avskjedige politisjefen i det vestlige Moskva, generalmajor Andrej Putsjkov, og sjefen for narkotikapolitiet i Moskva, generalmajor Jurij Devjatkin, sa Kolokoltsev.