Barack Obamas innvandringspolitikk skaper problemer for Joe Biden

Mens Joe Biden var visepresident, utviste Barack Obama omkring tre millioner innvandrere. Nå skaper det et forklaringsproblem for presidentkandidaten.

Mens Joe Biden var visepresident, utviste Barack Obama omkring tre millioner innvandrere. Nå skaper det et forklaringsproblem for presidentkandidaten. Foto: Matt Rourke / AP

NTB

Latinamerikanske velgere kan nemlig være avgjørende i det amerikanske presidentvalget i november. De utgjør 13,3 prosent av velgerne, omkring 32 millioner, og for første gang er det flere latinamerikanske enn afroamerikanske velgere, ifølge Pew Research Center.

Fredag 24. april viste en meningsmåling at 49 prosent av latinamerikanske velgere ville stemt på Biden. 17 prosent ville stemt på Trump.

Stort sett ga latinamerikanerne sin støtte til Bernie Sanders under primærvalget i det demokratiske partiet. Sanders har trukket seg, og Joe Biden blir trolig Demokratenes presidentkandidat. Dermed har latinamerikanske velgere et vanskelig valg foran seg.

Obama deporterte flere

Donald Trump har gjort innvandring til et sentralt tema i sin presidentperiode. Senest 22. april innførte han to måneders stans for innvandrere som søker permanent oppholdstillatelse i USA. Samtidig er Bidens stadige omfavnelse av årene under Obama en ubehagelig påminnelse for latinamerikanske velgere.

Obama deporterte mer enn 400.000 personer i toppåret 2012, mens Trump har deportert mellom 200.000 og 300.000 i året. Han ville vise styrke overfor Kongressen, som skulle vedta en stor innvandringsreform. Samtidig hevdet Obama at han prioriterte å deportere kriminelle, men administrasjonen hans sendte også en rekke innvandrere uten rulleblad ut av landet.

– Ideen om å gå tilbake til sånn det var før, er ikke alltid like fristende for folk som føler de har en støvel i nakken til enhver tid, sa leder Marisa Franco i aktivistgruppa Mijente, da de ga sin støtte til Bernie Sanders.

Innrømmer feil

Mot slutten av perioden valgte Obama å gi unge innvandrere midlertidig beskyttelse gjennom det såkalte DACA-programmet. Rettsvesenet behandler fortsatt spørsmålet om hvorvidt dette programmet er lovlig. Biden forsvarte Obama-administrasjonens innvandringspolitikk i lang tid, men i februar innrømmet han at de brukte for lang tid på å rette opp politikken.

– Jeg mener det var en stor feil, sa presidentkandidaten den gang.

I motsetning til flere rivaler, deriblant Sanders, støtter ikke Biden forslaget om å avkriminalisere grensekrysning. Han støtter heller ikke den store helsesatsingen «Medicare for All», som appellerer til de mange latinamerikanerne uten helseforsikring.

Får støtte fra venstrefløyen

Latinamerikanske representanter for venstrefløyen i Det demokratiske partiet samler seg imidlertid bak Biden. Kongresskvinnen og stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez har sagt at hun kommer til å stemme på Biden i november, men minner om at han må anstrenge seg mer for latinamerikanernes saker.

Chuck Rocha, som var Sanders' sjefstrateg overfor latinamerikanske velgere, jobber med å samle støtte til Biden. Men har gjort det klart at Bidens valgkamporganisasjonen må komme med initiativer tidlig i valgkampen, ikke bare i innspurten.

Organisasjonen har allerede bevilget mer penger til initiativer overfor latinamerikanske velgergrupper. Biden har blant annet holdt ukentlige telefonkonferanser med spansktalende folkevalgte for å snakke om koronakrisen.