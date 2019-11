Stoltenberg besøker Trump til uka

På agendaen står samtaler om innsatsen for å øke medlemslandenes forsvarsbudsjetter og bedre byrdefordelingen, heter det fra Washington lørdag.

Den amerikanske presidenten har lagt press på sine NATO-allierte for å få dem til å bidra med en større andel av alliansens forsvarskostnader.

Trump vil i møtene med Stoltenberg også ta opp viktigheten av jobbe videre med antiterrorvirksomhet, beskyttelse av 5G-nettverk og å bygge opp forsvarsverket mot dataangrep, ifølge Det hvite hus.

I en tale i Berlin torsdag sa Stoltenberg at han forventer at de allierte innfrir sine forpliktelser til økte forsvarsbudsjetter.

– Ikke fordi USA krever det, men fordi frihet ikke er gratis, sa NATO-sjefen i forkant av 30-årsmarkeringene for Berlinmurens fall.

«Hjernedød» allianse

Stoltenbergs forestående besøk i Washington skjer en uke etter at The Economist publiserte et oppsiktsvekkende intervju med Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Det vi nå opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sa Macron til det britiske nyhetsmagasinet.

Han insisterte på at Europa må begynne å tenke strategisk på seg selv som en geopolitisk makt for å ikke miste kontrollen over egen skjebne. USA viser tegn til å snu ryggen til Europa, mener Macron.

– Hvis vi ikke våkner opp, er det en betydelig risiko for at vi i det lange løp vil forsvinne geopolitisk, sa Macron.

– NATO er sterkt

Stoltenberg tok i likhet med Tysklands statsminister Angela Merkel avstand fra Macrons påstand sist torsdag.

– NATO er sterkt, og USA, Nord-Amerika og Europa, vi gjør mer sammen enn vi har gjort på et tiår, sa han.

Stoltenberg advarte mot ethvert forsøk på å skape avstand mellom Europa og USA.

– Det vil ikke bare kunne svekke alliansen, det transatlantiske båndet, det kan også splitte Europa. Så derfor må vi stå sammen, sa NATO-sjefen.