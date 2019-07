Havarikommisjonen bekrefter at del av en vinge brakk av i flystyrten i Umeå

Mandag startet det møysommelige arbeidet med å analysere ulykken som tok livet av ni personer, åtte av dem fallskjermhoppere.

– En del av den ene vingen ble ikke funnet ved vraket, men på et annet sted i nærheten. Den er blitt brutt av i luften, sier lederen for flyhavarikommisjonen, Peter Swaffer.

Ikke svart boks

Det forulykkede flyet var ikke utstyrt med ferdskriver og taleregistrator, og kommisjonen må belage seg på vitneforklaringer, tekniske undersøkelser av vrakdeler og studier av bilder og videoklipp som viser hvordan flyet spant fritt i høy fart med nesen rett nedover fra 4.000 meters høyde.

Det svenske fallskjermforbundet har bestemt at all bruk av den aktuelle flytypen – GippsAero GA8 Airvan – skal innstilles inntil videre. I Norge er ingen fly av denne typen registrert, opplyser Luftfartstilsynet til NTB.

Mangelfulle instrumenter

Instrumenter om bord har registrert høyde og posisjon, men ikke hva piloten har foretatt seg eller hvilken tilstand motoren var i.

Flyet er produsert i Australia, og fabrikken sier den vil samarbeide fullt med svenske luftfartsmyndigheter for å avdekke årsaken til styrten søndag. Flytypen som ble brukt til hopping av den lokale fallskjermklubben, er knapt 9 meter langt, med propell på nesen.

Havarigranskinger av denne typen tar normalt ett års tid. Ifølge Swaffer kan det drøye ytterligere dersom det er behov for mye informasjon og tegninger fra utlandet.

Minnestund

Pårørende, vitner og andre som trenger å snakke om hendelsen, er invitert til Ålidhemkyrkan i Umeå, der det klokken 19 mandag blir holdt en minnestund for de omkomne, skriver Dagens Nyheter.

Flyulykken i Umeå er den femte dødeligste i Sverige blant sivile ulykker. Den mest alvorlige skjedde i 1964 i Ängelholm, der 31 mennesker omkom, blant dem tre riksdagsrepresentanter.

Den alvorligste ulykken som et svensk selskap har vært innblandet i, skjedde 8. oktober 2001 på Milano-Linate-flyplassen i Italia. Da kolliderte et SAS-fly med et småfly med fire personer på startbanen. Samtlige 110 passasjerer omkom, blant dem 20 svensker.