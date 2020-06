Sju personer skutt og drept i Alabama

Sju personer er funnet skutt og drept i en bolig i Valhermoso Springs i Morgan i delstaten Alabama, melder lokale myndigheter.

NTB

Den lokale TV-kanalen WAFF meldte først om saken.

Politiet i Morgan fylke bekrefter at sju personer er drept. De skriver på Twitter at åstedet er sikret og at det ikke er noen fare for publikum.

Alle de døde er voksne menn og kvinner, og skytingen skjedde i et hus som nå står i brann.

Både politi og brannvesen har rykket ut til stedet. Det er startet en drapsetterforskning, og politiet opplyste fredag morgen at de kommer til å tilbringe flere timer på åstedet.