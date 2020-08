Araberne og israelerne: Uff, det er komplisert

KOMMENTAR: Det tok tre år og en rekke møter mellom israelere og amerikanere å få laget Trumps fredsavtale for Midtøsten - «The Deal of the Century» som den amerikanske presidenten kaller den.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

USAs ambassadør til Israel David Melech Friedman og Trumps svigersønn Jared Kushner, applauderer at president Donald Trump annonserer fredsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters/Scanpix

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

Donald Trump la økonomisk press på palestinske myndigheter for å få dem til å gi etter for planen, men de sto imot, og århundrets avtale ble lagt i en skuff.

Trump har rett og slett ikke mye å skryte av på den internasjonale arenaen, og nå som valget nærmer seg i USA trenger han noe å vise til. Løsningen har vært å rette søkelyset mot De forente arabiske emirater, i stedet for Palestina.

Et gjennomførbart prosjekt

Å få på plass en fredsavtale mellom Israel og Emiratene kunne være gjennomførbart, men det var en ømtålig prosess omhyllet av så mye hemmelighold at ikke en gang den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu var informert om den, før avtalen praktisk talt var klar til å signeres. Dermed kunne Netanyahu og kronprinsen i Emiratene holde et telefonmøte og begynne arbeidet med å bygge diplomatiske forbindelser mellom de to nasjonene.

Fra offisielt hold, heter det at Emiratene betaler denne prisen, for å få Netanyahu til å holde fingrene av fatet på Vestbredden. De israelske anneksjonsplanene for Vestbredden skal legges på is som følge av den nye fredsavtalen, selv om Washington D.C. har gitt grønt lys.

Dette går ikke upåaktet hen. På den israelaske høyrefløyen beklages det at denne historiske anledningen til å utvide landarealet forsvinner. Yossi Dagan som er leder for israelske bosettere, fordømmer fredsavtalen med Emiratene og omtaler den som et slag i fjeset på høyresiden i israelsk politikk.

Fra Emiratenes side understrekes det at normaliseringen av forholdet mellom de to landene skal være en oppmuntring til å videreføre fredssamtalene mellom israelske og palestinske myndigheter.

I den arabiske verden er meningene delt. Egypt, Bahrain og Oman hylder avtalen, og flere analytikere konkluderer med at andre land vil følge Emiratenes eksempel.

Sinne i Palestina

Det palestinske lederskapet har imidlertid mottatt nyheten om avtalen med sinne. Palestinerne har bedt Emiratene revurdere hele avtalen, og på gateplan ser vi palestinere demonstrere ved å brenne flagget til De forente arabiske emirater. Andre demonstranter har gått i tog med bilder av salig sjeik Zaid - Emiratenes landsfader - mens de har ropt at sønnene hans må følge farens eksempel, og forsvare palestinernes rettigheter til en egen stat.

Det er imidlertid usikkert hvilken retning det neste steget går i. Emiratene har ingenting å melde, og israelerne bruker først og fremst fredsavtalen i propagandaøyemed. Lignende fredsavtaler israelerne har inngått med palestinerne, jordanerne og egypterne er i en mildest talt dårlig forfatning.

Det er ingen statsbesøk å snakke om, og på et folkelig nivå er situasjonen spent. Stemningen er rett og slett dårligere enn den har vært på flere årtier.

På den annen side har vi Iran-faktoren. Det gamle ordtaket «Min fiendes fiende er min venn» kommer til sin rett her. Både Israel og Emiratene ser på Iran som en trussel mot rikets sikkerhet, og de er begge involvert i lavintensitetskonflikter mot prestestyret i Iran.

I Jemen støtter iranerne houthiene som er i krig med Emiratene og Saudi-Arabia. Det er til og med utsatt for rakettangrep fra den jemenittiske militsen.

Israel har utpekt Hezbollah-militsen i Libanon som sin hovedfiende, og den er ikke annet enn en forlengelse av den iranske revolusjonsgarden. I tillegg finnes det iransk støtte til Hamas på Gazastripen - enda en fiende av Israel.

Det går an å mene at Midtøsten er en dynamisk region, men det spørs om ikke «komplisert» er et riktigere ord. I hvert fall når det kommer til internasjonale relasjoner.

Palestinerne har bedt Emiratene revurdere hele avtalen