Kraftige opptøyer i Malmö etter koranbrenning

Malmö bar lørdag preg av de voldsomme opptøyene som brøt ut i bydelen Rosengård kvelden før. En koranbrenning utløste de rasende protestene.

Publisert: Publisert: I går 23:17

Fredagens angivelige koranbrenning på Emilstorp har ført til omfattende protester på Rosengård. Rundt 300 personer har samlet seg for å protestere. Foto: TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

NTB-TT

Et mindretall av demonstrantene kastet brennende gjenstander og stein mot politiet, som har svart med å rykke fram mot demonstrantene og pågrepet flere av dem. Foto: TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Flere politifolk ble lettere skadd under opptøyene. Rundt 15 personer ble enten pågrepet eller anholdt, men lørdag morgen var alle sluppet fri, skriver Sydsvenskan.

Under opptøyene ble busskur knust, lyktestolper veltet og reklameskilt ødelagt.

Politiets pressetalsmann Patric Fors opplyser lørdag morgen at politiet jobber med å få overblikk over hva som har skjedd.

– Vi etterforsker voldsomme opptøyer, hærverk på blant annet politikjøretøy, vold mot tjenestemenn, og dessuten har det vært et tjuetall branner på ulike steder, sier han.

I løpet av lørdagen vil politiet være til stede i de rammede områdene sammen med ansatte fra sosialtjenesten, der de vil møte beboere og snakke om det som har skjedd.

Koranbrenning

Fredag kveld samlet rundt 300 mennesker seg i Rosengård, kastet stein på politiet og satte fyr på biler og bildekk. Hele kvelden var preget av uro etter at en koran ble påtent i Emilstorp i nærheten av Rosengård. Hendelsen ble filmet og lagt ut på nettet.

Et mindretall av demonstrantene kastet brennende gjenstander og stein mot politiet, som svarte med å rykke fram mot demonstrantene.

Ved 3-tiden natt til lørdag hadde situasjonen roet seg, og opprydningen i området kunne starte.

Den islamfiendtlige dansken Rasmus Paludan, som stiftet partiet Stram Kurs, skulle ha deltatt i koranbrenningen, men han ble fredag nektet innreise til Sverige. Han skulle ha deltatt på et torgmøte som var arrangert av den svenske gatekunstneren Dan Park, som tidligere er dømt i Sverige for hets mot folkegruppe.

Brøt opp protest på Stortorget

Planen var å brenne en koran innpakket i bacon, noe Paludan har gjort flere ganger før i Danmark. I stedet fikk Paludan innreiseforbud til Sverige i to år, ifølge Sydsvenskan.

Etter at Paludan ble stanset, samlet demonstranter seg ved Stortorget i Malmö. Demonstrasjonen hadde ikke fått tillatelse, og tre personer ble pågrepet, mistenkt for hets mot en folkegruppe etter at de sparket på en koran.

Allerede onsdag besluttet politiet å stoppe Paludan og hans torgmøte, og fredag fikk politiet støtte av retten og nektet tillatelse til møtet av sikkerhetsgrunner. Til sammen 18 muslimske organisasjoner protesterte mot demonstrasjonsplanene og anmeldte arrangørene.

– Demonstrasjonen på Stortorget hadde ikke tillatelse, og politiet bestemte seg derfor for å oppløse den, sier Stefan Sintéus i politiet i Malmö.

Kritisk imam

Politiet sier både brenningen av Koranen og begivenheten på Stortorget har opprørt mange, men at det likevel er uheldig at folk retter sinnet mot myndighetene.

– Ødeleggelsene og frykten fra kvelden og nattens opptøyer har påvirket alle innbyggere i Malmö, uttaler Sintéus.

Imamen Samir Muric har også reagert på opptøyene. På Facebook skriver han at han både er imot brenning av Koranen og opptøyene.

– De som oppfører seg slik, har ingenting med islam å gjøre. Deres skrik fylt med «la ilaha ill Allah» og Allahu akbar» er bare uttrykk som de ikke mener, for hvis de virkelig hadde ment det, hadde de aldri oppført seg sånn, skriver han.

Politiet sier de nå samarbeider med kommunen, foreninger og trossamfunn og jobber hardt for å gjenopprette tryggheten i Malmö.

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer. Paludan ble tidligere i år dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Frederikssund.