Sommeren i Europa: Fjorårets varmerekord ble knust

Fjorårets sommer-varmerekord i Europa ble i år slått med stor margin. – Helt ekstremt, sier klimaforsker.

En brannmann i gang med å slukke en skogbrann i Useres øst i Spania i midten av august. Et rekordstort areal er svidd av i skogbranner i Europa i år, og sommeren var det varmeste som noen gang er registrert.

En lekter kjører forbi sandbanker i Rhinen i Bacharach i Tyskland i midten av august. Vannstanden i EUs nest lengste elv falt i sommer til et historisk lavt nivå.

Tørke førte til ekstrem lav vannstand i Garda-sjøen i Nord-Italia i midten av august.

En skogbrann ved Saint-Magne, før for den franske byen Bordeaux, i midten av august.

Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Parallelt med rekordvarmen var kontinentet rammet av ekstrem tørke.

Ikke bare for sommeren som helhet, men også for måneden august ble det satt ny varmerekord. Sommerrekorden var bare ett år gammel.

– Det er skremmende på mange måter. Den globale oppvarmingen ligger der i bunnen, og så får en nye varmerekorder på toppen, sier professor Tore Furevik til NTB.

Han sier det ville vært fullstendig usannsynlig med nye rekorder to år på rad hvis ikke klimaet hadde vært i endring.

Historisk tørke

– En intens rekke med hetebølger over Europa, kombinert med uvanlig tørke, har ført til en sommer preget av ekstremer, sier forsker Freja Vamborg fra klimaovervåkingstjenesten.

I tillegg til varmerekordene var det ekstremt tørt og skogbranner med et rekordstort omfang. EU-kommisjonen har tidligere sagt at tørken trolig er den verste på 500 år i Europa.

Situasjonen har imidlertid variert mellom ulike regioner, og i Skandinavia kom det mer regn enn normalt.

Den forrige sommer-varmerekorden fra 2021 ble slått med 0,4 grader. Dette betegnes som en «betydelig margin» siden det er snakk om snittemperaturer for et stort område.

– En knusende ny rekord, sier Furevik, som er professor ved Universitetet i Bergen og direktør ved Nansensenteret.

For Europa som helhet finnes det temperaturdata som strekker seg flere tiår tilbake i tid. Likevel har alle de fire varmeste sommerne vært etter 2010.

Nesten ny global rekord

Også på verdensbasis var det ekstremt varmt i august. Den globale varmerekorden for denne måneden ble tangert, ifølge klimaovervåkingstjenesten, som inngår i EUs Copernicus-program for overvåking av jorda.

I likhet med Europa har også Kina i sommer vært rammet av tørke og en hetebølge som har slått alle tidligere rekorder.

Samtidig har det vært rekordvarmt og intens tørke i deler av USA. Og i Pakistan og India var det rekordhøye temperaturer og tørke i vår.

Torsdag ble det kjent at sommeren på Svalbard har vært rekordvarm. Også her ble den forrige rekorden satt så sent som i fjor.

– Det vi har sett i sommer, er at det har vært veldig varmt og tørt på hele den nordlige halvkule, sier Furevik.

Han kaller sommeren «helt ekstrem», men venter at den globale oppvarmingen vil fortsette så lenge det er menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Verre enn ventet

Over mesteparten av verden er temperaturene på vei oppover som følge av den globale oppvarmingen.

Temperaturøkningen bidrar til ulike former for ekstremvær, som nå forverrer seg raskere enn ventet , ifølge Furevik og andre forskere.

Professoren sier varmerekorder blir slått med større marginer enn klimamodellene i utgangspunktet skulle tilsi.

For tiden er Pakistan rammet av den verste flommen i landets historie. En tredel av landet – et område på størrelse med Storbritannia – ligger under vann.

Den forrige gigant-flommen i Pakistan var i 2010. Furevik sier at også dette var et svært varmt år i Europa, og at det kan være en sammenheng mellom værfenomenene.

I Europa er et rekordstort areal i år svidd av i skogbranner, opplyste European Forest Fire Information System (EFFIS) i midten av august.

Parallelt med dette er det fare for hungersnød i Somalia som følge av en tørke i Øst-Afrika som har vart i flere år.