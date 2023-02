Romania avviser at russisk rakett var innom rumensk luftrom

Ukrainas informasjon om at to russiske raketter krysset rumensk luftrom, stemmer ikke, sier Romania. Minst én rakett var innom Moldovas luftrom.

NTB-Reuters

Moldova sier Russland har krenket deres luftrom og har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet i protest.

– Vi overvåker tett situasjonen i regionen og fordømmer sterkt krenkelsen av Moldovas luftrom, heter det fra landets forsvarsdepartement.

Valeriyij Zaluzjnyj, øverstkommanderende for Ukrainas væpnede styrker, sa fredag formiddag at to Kalibr-raketter som ble skutt opp fra Svartehavet, var innom både moldovsk og rumensk luftrom før de nådde Ukraina.

Nato-landet Romania avviser at deres luftrom har blitt krenket.

– En rakett var innom moldovsk luftrom, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartement

Russland har ikke kommentert anklagene.

Fredag morgen gikk flyalarmen i en rekke fylker i Ukraina. Kritisk infrastruktur skal ha blitt truffet i russiske drone- og rakettangrep i blant annet Kharkiv i nordøst og Zaporizjzja i sør. Det ukrainske luftforsvaret sier de har skutt ned fem droner og fem Kalibr-raketter.