Pompeo avlyser Brussel-tur for å bistå ved maktskiftet, ifølge amerikansk UD

Mike Pompeo avlyser det som skulle være hans siste utenlandstur som USAs utenriksminister. Blant annet skulle han møtt Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel.

USAs avtroppende utenriksminister Mike Pompeo talte på National Press Club i Washington, men ifølge utenriksdepartementet er hans planlagte Europa-reise avlyst. Foto: Andrew Harnik, Pool / AP / NTB

Begrunnelsen er at Pompeo skal bistå med «en smidig og velordnet overgangsprosess», opplyser USAs utenriksdepartement en drøy uke før Trump-administrasjonen går av.

Dagen før kunngjorde departementet at Pompeo skulle til Belgia onsdag og torsdag for å møte Stoltenberg og belgiske ledere.

I tirsdagens uttalelse viser talsperson Morgan Ortagus til at departementet venter på en plan fra Joe Bidens påtroppende administrasjon for hvilke karrierediplomater som inntil videre får beholde stillingene sine.

Riksrettsprosess

– Som et resultat av det, avlyser vi alle planlagte reiser denne uka, inkludert statsrådens tur til Europa, sier Ortagus, som påpeker at departementet er godt i gang med overgangen til påtroppende president Bidens team.

Meldingen kommer mens Demokratene forsøker å presse visepresident Mike Pence og regjeringen til å avsette Pompeos sjef Donald Trump ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Pence ventes ikke å gjøre det. Dermed er det onsdag duket for at Representantenes hus fremmer riksrettstiltale mot Trump for å ha oppildnet tilhengere til å storme Kongressen forrige uke.

Fordømte volden

Pompeo, som etter valget antydet at Trump ville bli sittende som president i en ny periode, har fordømt volden. Samtidig har han fastholdt sin støtte til presidenten.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder hadde Pompeo opprinnelig planer også om å besøke Belgias naboland Luxembourg. Men det ble angivelig avlyst i protest mot uttalelser om Trump fra Luxembourgs utenriksminister, ifølge en ikke navngitt tjenestemann i landet. Jean Asselborn kalte presidenten for «en politisk pyroman som må stilles for retten».

Pompeo har hatt vekslende hell ved sine tidligere besøk i Brussel, der både Nato og EU har hovedsete – to institusjoner som Trump gjentatte ganger har kritisert og snakket nedsettende om.

