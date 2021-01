Slik kan Trump fjernes

Donald Trump mister støtte og nære medarbeidere etter opptøyene i Washington. Foto: JIM BOURG, Reuters/NTB

USA: Demokrater i Kongressens justiskomite krever at president Donald Trump fjernes fra stillingen. Også sterke næringslivsinteresser - National Association of Manufacturers som representerer 14.000 bedrifter - krever at presidenten blir vist døren.

