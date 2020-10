Avis: Ung jente skadd i bombeeksplosjon i Göteborg

En ung jente fikk splintskader i en eksplosjon i Göteborg sent lørdag kveld. Fire politifolk havnet på sykehus da to politibiler kolliderte under utrykningen.

Aftonbladet skriver at det var en bombe som eksploderte ved inngangen til et leilighetsbygg på Hisingen. Andre medier melder at en sprengladning ble utløst.

Inngangsdøren til bygget ble fullstendig ødelagt, og over 40 vinduer fikk skader.

En ung jente fikk splintskader, ifølge politiet. Det er uklart nøyaktig hvor hun befant seg, og skadene hennes skal ikke være alvorlige.

Etter at politiet rykket ut, ble fire unge menn og gutter pågrepet. De skal være mellom 17 og 20 år gamle, og de mistenkes for drapsforsøk og farlig skadeverk.

Under utrykningen kolliderte to politibiler, og fire politifolk ble skadd og sendt til sykehus.

– Den ene bilen måtte skjæres opp. Skadene er ikke livstruende, men det skal dreie seg om flere brudd, sier Johan Ljung i Göteborg-politiet.

I søket etter gjerningsmennene ble det også brukt politihelikopter. Tre av de mistenkte skal ha blitt pågrepet etter en biljakt.

En mistenkelig gjenstand ble funnet ved inngangen til et leilighetsbygg ikke langt unna eksplosjonsstedet. Gjenstanden ble etter hvert fjernet av bombeteknikere.