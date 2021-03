Vulkanutbruddet på Island svekkes

Vulkanutbruddet nær Islands hovedstad Reykjavik dabber av og bør derfor ikke føre til konsekvenser for flytrafikk, mener landets meteorologiske institutt.

Mannskap fra kystvakten holdt oppsikt med vulkanutbruddet lørdag. Foto: Islands kystvakt via AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter rundt 900 år ble det fredag kveld liv i et vulkansk område rundt 32 kilometer sørvest for Reykjavik. Området rundt er ubebodd, men veier ble stengt og flytrafikken ble midlertidig innstilt.

Lørdag kveld opplyste det islandske meteorologiske instituttet at utbruddets omfang er av mindre art og at det ikke er tegn på verken aske eller støv som kan skape konsekvenser for flytrafikk.

– Vi ser mer og mer at dette utbruddet dabber av, sier geofysiker Pall Einarsson til AP.

Les også Vulkanutbrudd nær Reykjavik farget himmelen rød